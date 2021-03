Ce pays doit prendre son avenir en main

Le monde est VUCA: volatile, incertain, complexe et ambigu. Un monde dans lequel les politiciens d'aujourd'hui doivent gouverner sans carte ni boussole.

Christian Leysen.

Notre pays court après les faits. Il y a deux semaines, le gouvernement bruxellois a annoncé que les chauffeurs bruxellois de Uber ne seront plus autorisés à utiliser leur smartphone pour accepter des courses. Un contrat de course doit être conclu au moins trois heures à l'avance. La géolocalisation avec le smartphone doit faire place à un stylo et du papier en raison des règles des années 1990. Remèdes du 20e siècle aux problèmes actuels. Bienvenue dans la capitale de l'Europe.

Ce n’est pas une histoire purement belge. Regardez l'internationalisation de l'économie et la ferme volonté au niveau national de mettre fin aux privilèges des Google, Facebook et Amazon. Lesquels privilèges leur permettaient d’échapper aux règles et réformes fiscales nationales alors que ces entreprises sont à la taille du produit national des États membres européens.

Pensez au prix élevé que les Brexiters sont prêts à payer pour se libérer du diktat de Bruxelles. Face à cette incertitude croissante, on assiste à une cascade de communications politiques. Les enjeux du jour prévalent. Les politiciens vivent au rythme des cycles de l'actualité et de la dopamine des retweets et des likes. Crier fort rapporte plus que proposer des idées constructives.

Cela crée un dangereux «écart de livraison» entre les affirmations des politiciens et les réalisations politiques incertaines, souvent complexes. Il y a 20 ans le sociologue visionnaire Luc Huyse, disait: «Aux yeux d'innombrables personnes, la politique est un géant qui peut tout gérer. Ou est capable de mieux gérer. Mais ce géant est un Gulliver moderne, lié en mille et un points par tout ce qui se passe autour de lui.»

La fin de la démocratie?

Le résultat est connu. Le populisme et la polarisation sont endémiques. On a peur de sa propre ombre. Les pessimistes prédisent la chute des partis traditionnels. Est-ce le signe avant-coureur de la fin de la démocratie? Je refuse de le croire. La postface d'une étude post-électorale de Kantar de 2020 contient une réflexion intéressante sur le succès électoral des partis extrémistes: « Cela n'a peut-être pas tant à voir avec l’aversion du contenu politique gouvernemental mais révélerait plutôt l’aversion des citoyens vis-à-vis de leurs représentants politiques et leur façon de faire de la politique. »

Cela signifie que des efforts doivent être déployés au-delà des clivages des partis. Nous manquons de stratégie politique à tous les niveaux. Le juriste Marc De Vos l'a récemment décrit avec justesse: « Nous mettons beaucoup d'énergie politique dans des mesures qui ne relèvent pas les défis mais les masquent. Faire face à cette procrastination nécessite une nouvelle énergie. Avec la façon de faire actuelle, nous ne réaliserons jamais de percées. »

Prenons par exemple ce qui a suivi la loi de sortie du nucléaire: pas de feuille de route pour la transition, des certificats d'énergie verte et le compteur inverseur pour les panneaux solaires en Flandre. Si nous ne faisons pas attention, il y aura une compensation trop coûteuse pour les centrales électriques au gaz de substitution et une augmentation des problèmes dus à l'azote. Pensez également aux innombrables lois qui, en raison de négligence, ne peuvent résister à la révision de la Cour constitutionnelle ou à celle de l'Europe.

Six chantiers prioritaires

Comment briser ce cercle vicieux?

1. Élaborer un plan stratégique à plus long terme, en accord avec les différents niveaux politiques.

2. Investir dans une meilleure préparation des politiques. Réévaluer la fonction publique et utiliser à fond les connaissances et expertises qui y sont. Cela se traduit également par des cabinets plus petits et moins de consultants embauchés. Nous pouvons faire ce que nos voisins du Nord peuvent faire.

3. Renforcer la coopération des différents gouvernements. Ne pas attendre la prochaine réforme de l'État. Les comités de consultation corona prouvent que c'est possible.

4. Travailler à une évaluation approfondie des politiques et à des examens des dépenses (avant et après chaque législation).

5. Travailler avec des parlements plus réduits mais plus performants. Faciliter un meilleur travail législatif grâce à des organes consultatifs avec des pouvoirs renforcés; que le contrôle de l'exécutif soit plus que les questions orales et écrites aux ministres.

6. Réduire le financement des partis. Limiter les dépenses sur les réseaux sociaux.

Ces six chantiers génèreront plus de sérieux et moins de show médiatique. Ils permettront une prise de décision claire, ce qui conduira à une meilleure qualité des politiques mises en oeuvre. Ils donneront le courage politique de prendre des décisions difficiles ainsi qu’une chance équitable de restaurer la confiance des citoyens. En bref, ils permettront aux politiciens de faire preuve de leadership et de prendre le contrôle de l'avenir au lieu de le subir.