Cinq questions sur le leadership public à travers l'ouragan Covid-19

Par François Maon - Professeur de stratégie et responsabilité sociétale de l’entreprise - IESEG School of Management

Douleur et gloire. Les critiques pleuvent sur Maggie De Block, relatives notamment au feuilleton des stocks de masques et à la minimisation de ce qu’elle qualifiait encore le 5 mars dernier de ‘légère grippe’. Dans le même temps, les hashtags #KeepSophie se sont multipliés alors que Sophie Wilmès passait de l’ombre à la lumière. Elle aurait jusqu’il y a peu fait un sans-faute dans la gestion de la crise, affirmant selon un grand quotidien hexagonal son statut de ‘femme d’état’.

Evaluations superficielles

Dans une situation de crise d’une telle ampleur, la perception du leadership public est centrale. Elle est cela étant caractérisée par des évaluations rapides et superficielles consacrant instantanément des gagnants (Wilmès) et des perdants (De Block). Ces évaluations sont essentiellement limitées car le public ne peut juger ses décideuses et décideurs que par ce qu'il voit et entend dans l’instant, de façon incomplète. Dans un contexte où la tâche visant à offrir une réponse adéquate à la menace semble à la fois titanesque et particulièrement complexe, une interrogation émerge donc: sur quelle base le leadership et les efforts de nos décideuses et décideurs peuvent-ils être évalués ?

Pour appréhender cette interrogation, il convient de mettre en lumière cinq défis majeurs caractérisant la gestion d’une telle crise [1]. S’il est trop tôt pour prendre position quant à la façon dont certains de ces défis sont relevés, il est important d’évoquer les questions soulevées par ceux-ci afin de guider dès à présent un effort réflexif, tout en reconnaissant que l’envergure et la multi-dimensionnalité de cette crise font voler en éclats les repères traditionnels.

Quels défis pour le leadership public ?

Le défi premier dans un contexte de gestion de crise a trait à la capacité à reconnaître qu'une menace apparaît et nécessite une attention immédiate alors même que les signaux épars ne sont encore que des fragments d’information. Une question initiale déjà largement posée concerne la mesure dans laquelle nos décideuses et décideurs ont contribué à créer aux différents niveaux de pouvoir des conditions facilitant une vigilance continue et la reconnaissance précoce d’une menace qui semblait anticipable.

Un second défi de taille est de parvenir à une compréhension générale de la nature et des effets potentiels de la menace. La dimension systémique de la crise du COVID-19 rend cette tâche particulièrement difficile. Il est néanmoins opportun d’interroger la capacité du leadership public à établir en temps voulu des mécanismes permettant de faire sens de la situation ainsi que d’identifier les caractéristiques centrales de la menace, son évolution, et ses conséquences potentielles.

Un troisième défi, crucial, consiste à effectivement poser des choix stratégiques. Il faut anticiper les conséquences de la crise à court, moyen et long terme. La question sous-jacente est ici de comprendre la mesure dans laquelle le leadership public réfléchit efficacement aux décisions à poser, considère les intérêts guidant et conditionnant ces décisions, et s’appuie sur des formes de délibération et des méthodologies ad hoc pour construire celles-ci.

"La persuasion seule ne suffit pas à amener toutes les parties à coopérer activement. Une approche orientée commandement et contrôle peut pour sa part produire des effets contreproductifs." François Maon Professeur de stratégie et responsabilité sociétale de l’entreprise, IESEG School of Management

Une telle crise nécessite en outre une collaboration intense entre entités n’y étant pas toujours disposées. Une coopération verticale et horizontale forte doit dans ce contexte être orchestrée pour coordonner les actions et comportements collectifs et individuels. L’approche à adopter se situe idéalement sur un continuum entre persuasion et commandement. La persuasion seule ne suffit pas à amener toutes les parties à coopérer activement. Une approche orientée commandement et contrôle peut pour sa part produire des effets contreproductifs. La question clé est ici d’évaluer si nos décideuses et décideurs facilitent une coopération effective et comment ils interviennent là où la collaboration est mise à mal.

Finalement, en développant un ‘storytelling’ convaincant, le leadership public peut espérer imposer un prisme dominant à travers lequel les événements sont interprétés. Ce cadrage doit soutenir les efforts développés et leur légitimité. Les exigences de communication de crise sont toutefois marquées par un rythme imprévisible et des difficultés à accéder à l’information, sapant souvent les intentions communicationnelles trop complexes. Il convient de se concentrer sur l’explication de la menace et de ses effets, sur ce qui est réalisé pour neutraliser ces derniers, et sur l’offre de recommandations pragmatiques quant à ce qui doit être fait par qui et pourquoi. La question centrale a ici trait à la capacité du leadership public à offrir une interprétation claire de la crise et des solutions identifiées ainsi qu’à mettre en place des mécanismes assurant de disposer d’informations pertinentes à mobiliser et diffuser.

Tentation du blâme et importance de l’apprentissage

En matière de gestion de crise et de leadership public, il conviendra dans les mois à venir de tirer les enseignements de la période que nous traversons, sans tomber dans des jeux politiques favorisant la désignation de boucs émissaires. La situation difficile dans laquelle nous évoluons devra laisser place à l’analyse et à la mise en lumière des apprentissages réalisés dans l’action, qui conditionneront nos capacités d'adaptation et la possibilité d’une plus grande résilience sociétale. Les processus dysfonctionnels devront être identifiés ainsi que les solutions innovantes qui auront fait leur preuve.

Il faudra encourager l’émergence non seulement d’une prise de conscience renouvelée de la fragilité de nos systèmes et d’une reconnaissance que notre avenir commun continue de s’assombrir, mais également d’une conviction commune qu’ensemble nous devrons être prêts à faire face.