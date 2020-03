Comment mettre de l’ordre dans notre capharnaüm fiscal?

La littérature économique nous dit qu'un régime fiscal efficace doit respecter trois principes de base : la transparence, la neutralité et la stabilité. On en est loin.

Notre pays fait face à des défis économiques de taille, comme l'a encore rappelé récemment l'OCDE. En bref, la croissance de la productivité et la participation au marché du travail doivent augmenter alors que les finances publiques sont médiocres. Les tensions géopolitiques, la polarisation de la société et le vieillissement ainsi que la numérisation et la transition écologique indispensables de l'économie créent un contexte rempli d'incertitudes. Il est donc plus que nécessaire de mettre de l'ordre dans les fondements de notre économie.

Hans Bevers Economiste en chef Banque Degroof Petercam

Notre système fiscal est l'un de ces fondements. Les impôts jouent un rôle socio-économique précieux et ont des conséquences considérables pour l'économie. Vu leur importance, il vaudrait mieux que le système des impôts ne soit pas un capharnaüm dans lequel une chatte ne retrouverait pas ses petits.

Inefficace

La littérature économique nous renseigne sur ce point, et nous dit qu'un régime fiscal efficace doit respecter trois principes de base : la transparence, la neutralité et la stabilité. La transparence est importante parce qu'un système fiscal trop complexe engendre des coûts administratifs et pousse à l'évasion et à la fraude fiscales. La neutralité suppose de taxer les activités similaires de manière uniforme. En effet, les exceptions favorisent les comportements économiques perturbateurs. La stabilité, enfin, est étroitement liée à la prévisibilité. Celle dernière est nécessaire pour permettre aux ménages et aux entreprises de mieux planifier à long terme.

Notre système fiscal est inefficace et ne répond pas à ces critères. Sa complexité pousse les consultants à ouvrir des échappatoires fiscales pour les entreprises qui possèdent les moyens nécessaires. Notre déclaration fiscale annuelle compte encore environ 800 cases. Selon le FMI, l'économie informelle ou "parallèle" en Belgique représenterait non moins de 22 % du PIB – nettement plus qu'aux Pays-Bas (13 %), en France (15 %) ou en Allemagne (17 %). La Belgique fait mauvaise figure aussi en matière de neutralité.

Par exemple, il existe de nombreuses dérogations au taux de TVA standard de 21 %. Cette situation provoque des distorsions économiques, nécessite une administration lourde et réduit les recettes fiscales. Il est vrai que l'application de taux réduits à certains produits et services répond aussi à des enjeux sociaux importants. Les recherches nous montrent toutefois qu'il serait préférable d'agir directement sur ces enjeux sociaux, par exemple par le biais de l'impôt sur le revenu ou par des prestations sociales. L'impôt sur les revenus de capitaux n'est pas non plus un modèle d'uniformité. Pensez par exemple aux différences de traitement fiscal des livrets d'épargne, des obligations, des actions et de l'immobilier. Tout cela provoque des comportements économiques perturbateurs. À cela s'ajoute le fait que notre régime fiscal a subi de nombreuses modifications importantes ces dernières années, de sorte que la condition d'un climat fiscal stable n'est pas remplie non plus.

Modèle scandinave

Je n'ai pas encore évoqué la lourde pression fiscale et parafiscale qui pèse sur le travail en Belgique. Notre "coin fiscal" élevé sur les salaires, c'est-à-dire l'écart important entre le coût total du travail pour l'employeur et le salaire net touché par le salarié, décourage la participation au marché du travail et provoque donc une perte de prospérité. Cette situation est néfaste. Et je n'ai pas non plus parlé de système fiscal "équitable", un concept creux et extensible à souhait, il est vrai. La plupart s'accordent à dire que les échappatoires fiscales sont indésirables, et que les épaules les plus solides doivent supporter les charges les plus lourdes. C'est un débat que nous devons poursuivre également. En outre, l'utilisation efficace des deniers publics doit être une préoccupation constante. Et les activités non durables doivent être taxées plus lourdement.

Beaucoup de pain sur la planche donc. Cette réflexion globale, qui est aussi un exercice d'équilibre politique, devrait se faire dans un cadre transparent, neutre et stable. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Le modèle "scandinave" de "Dual Income Tax" (DIT, système d'imposition différenciée), constitue en tout cas un point de départ solide. Ce système se compose d'une imposition progressive du travail et d'une imposition plus faible, uniforme et à taux unique sur toutes sortes de revenus du capital. Ce deuxième volet est en lien direct avec l'impôt des sociétés puisque, idéalement, il faudrait que le taux d'imposition sur les revenus du capital soit égal au taux d'imposition des sociétés. Enfin, le système offre davantage de possibilités d'organiser la fiscalité des entreprises de manière plus uniforme au niveau européen. Maintenant, cela ressemble souvent à une course vers le bas.