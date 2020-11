Exercice d’une part quelconque de l’autorité patronale

La mise à disposition de personnel est décidément le péché mortel du droit social. La loi bien connue du 24 juillet 1987 est délibérément d'ordre public et, avec ses aménagements pragmatiques, demeure la règle absolue en la matière.

Il n'empêche, pour les entreprises "honnêtes", le risque de franchir la limite entre ce qui est formellement interdit et le recours à la sous-traitance ou au détachement, qui sont autorisés, est réel et le regard posé a posteriori par les juridictions peut s'avérer lourd de conséquences .

Que peut-on faire?

Toutefois, une première exception est prévue pour les instructions découlant de son obligation en matière de bien-être au travail. Il y en a une seconde: en l’occurrence, les instructions données en exécution du contrat, qui doit nécessairement avoir été conclu par écrit, entre l'employeur des travailleurs et l'utilisateur, le but étant d'identifier la coordination de la collaboration entre les deux parties et la «délégation» d'une partie seulement de l'autorité patronale pour les besoins de la réalisation du contrat.