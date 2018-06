Heures supplémentaires et déloyauté

La direction du Contrôle des lois sociales a comme rôle de remettre les entreprises en infraction légale sur le droit chemin, et de punir celle qui n'obtempèrent pas. Mais elle ne doit pas sanctionner les sociétés qui se sont engagées à revenir dans la légalité.

Dans "De l’esprit des lois", Montesquieu nous a à tous appris le principe sacro-saint dans les États démocratiques de la séparation des pouvoirs ; ce qui signifie notamment que le pouvoir judiciaire jouit d’une indépendance totale à l’égard du pouvoir exécutif et que, s’il y a lieu, il le sanctionne.

Nos cours et tribunaux assument cette mission et il n’est pas inutile de le rappeler. Dans un arrêt du 26 mai 2017, la cour du travail de Mons (JLMB 2018/22, page 1062) a véritablement "remis à sa place" le Contrôle des lois sociales attaché aux SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, qui avait trahi un accord conclu avec une entreprise.