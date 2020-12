L’inflexion de la pandémie est plutôt due à son évolution naturelle

Arrive le point d'inflexion...

Dans ce contexte, la croissance vertigineuse de l’exponentielle a de quoi donner des sueurs froides. Il semble donc opportun de profiter de l’impulsion pour populariser le concept, plus rassurant, de point d’inflexion.



D’abord, il est utile de savoir qu’entre la droite, qui correspond à une croissance linéaire, et l’exponentielle, il existe une infinité de courbes connues des mathématiciens. Parmi celles-ci, il en est une infinité qui, localement, ressemblent à s’y méprendre à une exponentielle, mais qui n’en sont pas. C’est le cas des courbes décrivant, en fonction du temps, le nombre de cas positifs lors d’une épidémie, ou le nombre d’admissions à l’hôpital, ou encore le nombre de morts, courbes qui ne sont jamais des exponentielles pour la simple et bonne raison que le réservoir de l’épidémie, à savoir l’ensemble des individus susceptibles d’être infectés par le virus, n’est pas infini.



Attardons-nous sur ces courbes qui ressemblent localement à une exponentielle, et, plus précisément, parmi elles, à celles qui présentent un point d’inflexion, c’est-à-dire un changement de concavité. On peut dire d’une courbe qu’elle a une concavité vers le haut si elle a le profil d’un bol posé naturellement sur une table, c’est-à-dire prêt à recevoir son contenu. À l’inverse, elle aura une concavité vers le bas si elle a le profil d’un bol retourné – comme on le range dans une armoire pour éviter qu’il prenne la poussière.



L’exponentielle est une courbe remarquable qui a une concavité vers le haut tout au long de sa vie. A contrario, les courbes qu’on évoque pour décrire l’évolution naturelle d’une épidémie ont la particularité de changer de concavité à un moment donné: elles passent d’une concavité vers le haut, qui correspond à leur régime de croissance exponentielle, à une concavité vers le bas, à laquelle nous associons sans peine la forme de cloche si caractéristique de l’épidémie. L’endroit où a lieu ce changement de concavité s’appelle le point d’inflexion. Il ne s’agit pas du sommet de la courbe, où la phase de croissance s’arrête pour se muer en décroissance, non; au point d’inflexion, la croissance atteint au contraire son taux maximum pour se mettre ensuite à ralentir, permettant à la courbe qui continue de croître, mais de plus en plus lentement, d’amorcer sa course vers son propre maximum – qu’elle atteindra donc plus tard.