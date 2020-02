L'unitarisme est-il un délit ou une preuve de méconnaissance historique ?

Si l’histoire nous enseigne une chose, c’est qu’aucun phénomène ni mouvement n’est éternel. Admettre tout ceci ne revient pas à prôner un retour à l’unitarisme. Fédéraliste convaincu, je considère cependant que l’unitarisme constitue – au même titre que le confédéralisme ou de séparatisme – une opinion respectable qui mérite débat, et non des anathèmes ou des accusations d’inculture historique.

C’est peu dire que les propos de Georges-Louis Bouchez dans le dernier numéro de Wilfried ont fait réagir le landerneau politique. Plutôt que de revenir sur les propos eux-mêmes, déjà décortiqués à satiété, attardons-nous sur les réactions francophones à ces déclarations. Globalement, celles-ci ont consisté à décrédibiliser l’option unitariste en rappelant l’histoire de la Belgique.

Vincent Laborderie Politologue UCL

On invoque notamment la question royale (1950) et les grandes grèves de Wallonie (1961). Il a également été fort justement rappelé que ce sont les Wallons qui furent demandeurs d’une autonomie économique dans les années 70. Ces demandes mèneront à la seconde réforme de l’État (1980) qui engagea définitivement la Belgique sur la voie du fédéralisme. Mais qu’il nous soit permis d’avancer ici que ces éléments historiques n’ont que peu de pertinence pour juger du bien-fondé d’un éventuel retour à la Belgique unitaire.

D’abord parce que ni la question royale, ni les grèves en Wallonie ne furent réglées par le passage au fédéralisme, intervenu quelques décennies plus tard. Il est par ailleurs tout à fait exact que les demandes fédéralistes provenaient également du côté wallon. On ne peut que se féliciter que soit démontée à cette occasion l’idée trop souvent avancée de francophones subissant des réformes de l’État imposées par la seule Flandre. Mais pour autant, est-ce parce qu’une évolution de l’État belge fut demandée par des Wallons il y a un demi-siècle que celle-ci ne peut être questionnée aujourd’hui ?

Hypermnésie

Si l’on s’intéresse à l’utilisation systématique de ces arguments historiques, c’est qu’il nous semble révélateur d’une " hypermnésie " de nombre d’observateurs et d’acteurs politiques en Belgique. Ce phénomène, observé notamment en Europe centrale et orientale ou dans les contextes post-conflits, consiste à tout ramener au passé et à ne juger le présent comme l’avenir qu’à cette aune. Dans ces contextes, quiconque s’en écarte se voit reprocher son ignorance de l’histoire ou son manque de respect pour les victimes. Et c’est précisément ce qui fut reproché à George-Louis Bouchez.

En Belgique, l’hypermnésie et la peur qui l’accompagnent sont les meilleurs alliés du conservatisme. . .

Mais entre l’hypermnésie et la méconnaissance de l’histoire, il existe pourtant une attitude qui consiste précisément à avoir recours aux leçons du passé seulement si les circonstances sont comparables à la situation actuelle. Concernant la question royale, rappelons simplement que cette crise est moins liée à l’opposition flamand-francophones qu’à l’attitude de Léopold III durant la période traumatique de l’occupation allemande. Des circonstances que, même avec beaucoup d’imagination, on peut difficilement les considérer comme reproductibles et encore moins actuelles.

Si l’on s’attarde sur la question royale, c’est que cet événement est invoqué de manière systématique comme une objection à des propositions aussi diverses que la mise en place d’une circonscription fédérale ou le recours à la consultation populaire. L’argument simplifié est le suivant : on a déjà tenté il y a 70 ans de demander aux Belges leur avis et l’expérience montre qu’il ne faut pas recommencer. En Belgique comme ailleurs, l’hypermnésie et la peur qui l’accompagnent sont les meilleurs alliés du conservatisme.

Mais l’hypermnésie connaît en Belgique un développement particulier : la croyance que le futur du pays ne peut être rien d’autre que la poursuite des tendances observées dans le passé. Suivant cette logique, comme la Belgique est passée d’un État unitaire au fédéralisme, son avenir ne pourrait s’inscrire que dans un délitement toujours plus profond de l’État fédéral, jusqu’à arriver au divorce final. Cette croyance tenace ne repose pourtant sur rien, sinon le confort intellectuel consistant à penser que l’avenir est une simple continuation du passé.

Or si l’histoire nous enseigne une chose, c’est qu’aucun phénomène ni mouvement n’est éternel. Admettre tout ceci ne revient pas à prôner un retour à l’unitarisme. Fédéraliste convaincu, je considère cependant que l’unitarisme constitue – au même titre que le confédéralisme ou de séparatisme – une opinion respectable qui mérite débat, et non des anathèmes ou des accusations d’inculture historique.

Les rancoeurs du passé

Un dernier point d’importance à aborder ici est l’aspect générationnel. Au vu de son âge, ce n’est pas tout à fait un hasard si on lui a reproché à George-Louis Bouchez une méconnaissance de l’histoire. Mais ce n’est pas non plus un hasard si c’est quelqu’un de cette génération qui développe une approche aussi décomplexée et pragmatique de l’institutionnel belge.

Une étude menée dès 2013 montrait en effet que les Belges de moins de 35 ans, qu’ils soient francophones ou flamands, avaient largement dépassé les rancœurs dues au passé douloureux. Pour cette génération qui n’a connu que la Belgique fédérale, le conflit communautaire est largement terminé et ne fait pas partie de ses préoccupations. Cela ne signifie pas que les différences flamands-francophones sont niées, mais celles-ci ne sont pas appréhendées sur une base conflictuelle. En d’autres termes, cette génération peut aborder la question de l’architecture belge non pas lestée des conflits du passé mais avec un esprit pragmatique visant à trouver la meilleure formule possible.

Il est d’ailleurs intéressant de voir que le débat s’est très vite reporté vers la question de la refédéralisation des compétences. Cette idée consiste en effet à aller, au nom de l’efficacité, à l’encontre du déterminisme historique déjà évoqué. Si un débat se tient sur ces bases, je n’ai aucun doute sur le fait que l’on arrivera à la conclusion que le fédéralisme – et non la Belgique unitaire – constitue le meilleur système pour la Belgique.