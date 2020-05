La victoire du droit de l'UE sur le droit international de l'investissement

En concluant ces traités, les deux Etats s'engagèrent, par avance, à accepter d'être poursuivis devant un tribunal arbitral international par les investisseurs relevant d'un de ces Etats, ce qui permet de court-circuiter les juridictions nationales . Au fil du temps, le mécanisme RDIE a fait l'objet de critiques de plus en plus acerbes au motif que les velléités initiales de protéger les investisseurs étrangers s'étaient estompées. En effet, bon nombre de multinationales s'étaient mises à contester devant des tribunaux arbitraux des décisions dictées par l'intérêt général. Les honoraires élevés et l’impartialité des arbitres furent régulièrement dénoncés.

En Belgique, la légitimité des tribunaux d'investissement constitua une pierre d'achoppement lors des négociations du TTIP et du CETA. En raison de l’accession à l’UE en 2014 de dix nouveaux Etats membres, l’Europe commença à se diviser sur le maintien de ces tribunaux. Alors que les Etats d'origine des investisseurs (l’Allemagne, la Finlande, etc.) s'étaient montrés favorables à leur maintien, la Commission européenne et les Etats cités comme parties défenderesses arguèrent que ces traités bilatéraux étaient désormais incompatibles avec le droit de l'Union.

L'arrêt Archmea

Portée rétroactive

Qui plus est, l’accord a une portée rétroactive puisque les effets de l’extinction s’imposent à partir du 6 mars 2018, date à laquelle la Cour de justice a déclaré illicite les tribunaux arbitraux d’investissement intra-européens. Les procédures d'arbitrage intentées et réglées avant la date de l'arrêt Achmea, notamment par des entreprises belges, ne seront donc pas remises en cause par l'accord plurilatéral. S’agissant des différends faisant l'objet de contentieux en cours, ils pourront être réglés à l'amiable dans le cadre d'un mécanisme ad hoc de dialogue structuré entre les investisseurs et les Etats membres mis en cause dans ces procédures. Enfin, les 106 accords conclus dans le cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise avec des Etats tiers (Tadjikistan, Guatemala, Togo, etc.) ne sont pas remis en cause, car l’arrêt Achmea ne concerne que les accords intra-européens dans la mesure où ces derniers sont susceptibles d’affecter le fonctionnement du marché intérieur.