Le Covid-19 s'attaque-t-il aux profits?

Deuxièmement, les entreprises vont devoir davantage se soucier de leur résilience, au détriment de la compression des coûts. Il s’agira pour elles de maintenir des stocks, "just in case", là où le "just in time" régnait. Il s’agira aussi de diversifier les approvisionnements, quitte à perte en pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Il s’agira encore de maintenir une palette d’activités diversifiées, et non plus se concentrer sur son seul "core business" comme cela a été le diktat managérial, aidé en cela par des consultants stratégiques et des banques d’affaires désireux de faire de bonnes affaires.