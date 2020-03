Le risque de violence au sein des familles va exploser au cours des semaines à venir

Cette période de confinement va inévitablement engendrer des tensions au sein des foyers; tensions qui, en réalité, se manifestent déjà aujourd’hui. Comment éviter le burnout parental ? Comment gérer les enfants quand on télétravaille ? Comment tenir dans la durée ? Le point sur ces questions avec Moïra Mikolajczak, professeure à la Faculté de psychologie et sciences de l’éducation de l’UCLouvain.

La pandémie de coronavirus pose bien évidemment des problèmes de santé publique, mais aussi des difficultés économiques croissantes, notamment pour les petits commerces. Pour autant, ces risques sanitaires et économiques ont été clairement identifiés par le gouvernement qui a déjà adopté de nombreuses mesures.

Il existe toutefois un autre risque, largement sous-estimé jusqu’ici, et qu’il faudra adresser sans trop tarder, prévient Moïra Mikolajczak, professeure à la Faculté de psychologie et sciences de l’éducation de l’UCLouvain: le risque en matière de santé mentale, autant pour les enfants qui sont contraints de rester cloîtrer à l’intérieur que pour les parents qui, pour la plupart, télétravaillent désormais. La question est en effet désormais: comment faire cohabiter harmonieusement, dans la durée, tout ce petit monde?

"Cette période de confinement familial va inévitablement engendrer des tensions au sein des foyers; des tensions qui, en réalité, se manifestent déjà aujourd’hui, alors que nous ne sommes qu’au début de la période de confinement", observe Moïra Mikolajczak qui avoue son inquiétude si cette période venait à se prolonger de plusieurs semaines. "Nous allons clairement assister à une explosion du nombre de cas de burnout parental au cours des prochaines semaines. Parallèlement, on devrait également assister à un accroissement des violences intrafamiliales. Je veux dire par là des violences à la fois verbales, mais aussi physiques. Le phénomène nous inquiète particulièrement".

"On ne supporte plus d’être contraints"

Comment en est-on (déjà) arrivé là? À craindre que le climat s’envenime au point d’envisager des "dérapages" en cascade au sein des ménages belges?

"Nous avons", dit-elle, "perdu l’habitude de vivre les uns avec les autres, qui plus est les uns sur les autres. Et nos enfants n’ont que peu l’habitude d’être restreints dans leurs libertés. En fait, on ne supporte tout simplement plus d’être contraints. Nous n’avons plus l’habitude de vivre en permanence côte à côte. Chacun à sa vie de son côté, ses habitudes, on se croise, on se fréquente, mais finalement on vit très peu ensemble".

Il faut que tout le monde soit sensibilisé face à cette violence latente qui menace d’exploser car, fait exceptionnel, aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies pour que les choses dégénèrent. Il faut donc que chacun en prenne conscience.

"Ces difficultés viennent du fait que les valeurs individualistes ont pris le dessus depuis longtemps sur les valeurs collectives. Dans nos cultures, dans nos sociétés on se soucie toujours d’abord de soi, pas des autres". Du coup, ces mesures de confinement sont mal vécues par les enfants et apparaissent très pénibles surtout pour les parents.

"Habituellement les enfants évoluent dans un cadre structuré. Ils ont leurs activités encadrées, il y a évidemment le cadre scolaire… Mais aujourd’hui, tout s’effondre. Toutes ces structures n’existent plus et tout repose désormais sur les épaules des seuls parents pour lesquels le risque de burnout est réel et va aller croissant avec le temps", relève Moïra Mikolajczak.

"Les angoisses des parents seront de plus en plus présentes au fil du temps. Pendant qu’ils sont déjà contraints de télétravailler, ils vont aussi devoir gérer les files d’attente dans les magasins, leur stress ira croissant à mesure que leurs enfants continueront d’être déscolarisés et que nombre d’entre eux passeront leur temps à s’abrutir derrière des écrans… On leur demande en fait aujourd’hui d’être à la fois des travailleurs modèles à domicile, des parents responsables, des professeurs capables de palier aux enseignants, etc. Pour beaucoup, c’est trop".

Dès lors, "le mot d’ordre est à la prévention", insiste Moïra Mikolajczak. "Il faut", dit-elle en priorité, "que tout le monde soit sensibilisé face à ces risques potentiels de dérapages, à cette violence latente qui menace d’exploser car, fait exceptionnel, aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies pour que les choses dégénèrent. Il faut donc que chacun en prenne conscience. Et puis, il faut absolument que les médias mettent en avant cette thématique".

L’autre priorité, c’est d’adopter des règles de fonctionnement au sein des foyers familiaux. "C’est capital", estime la psychologue. "OK pour abandonner certaines règlent qui valent en temps normal, mais il faut impérativement en établir des nouvelles sans quoi ce sera vite l’anarchie. Il ne faut surtout pas laisser chacun des membres du foyer commencer à faire n’importe quoi n’importe quand. C’est là que les choses vont vite dégénérer. Et si le contexte devient trop tendu, une seule échappatoire: sortir! Aller faire un tour, s’aérer le temps qu’il faut histoire de faire retomber la pression".

Confinement: comment éviter le burnout parental?

Afin de limiter le risque de burnout parental, Moïra Mikolajczak et Isabelle Roskam, chercheuses à l’Institut de recherche en sciences psychologiques de l’UCLouvain, ont émis des recommandations de bon sens pour traverser cette période plus sereinement.

1) Se faire confiance en tant que parent. Vous vous adapterez à la situation. Vous l’avez fait jusqu’à présent, il n’y a pas de raison que vous n’y arrivez pas;

2) Qualité plutôt que quantité. Ce n’est pas parce que vos enfants sont à la maison que vous devez passer vos journées avec eux. Privilégiez les activités où parents et enfants prennent plaisir à être ensemble;

3) Faites preuve de souplesse. N’hésitez pas à assouplir certaines règles ou à en créer de nouvelles. L’important est de communiquer sur celles-ci pour que tout le monde à la maison comprenne les changements;

4) Mettez vos enfants à contribution. Répartissez-vous les tâches en famille, sans oublier les plus petits. Laissez les enfants choisir leurs tâches (ou du moins, donnez-en leur l’impression) sans oublier de vous inclure dans la répartition. Les tâches peuvent tourner d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre;

5) Structurez la journée de vos enfants. Les enfants ont l’habitude d’avoir leur journée structurée à l’école. Expliquez-leur l’intérêt de planifier leur journée et faites un planning de la semaine avec eux, incluant des moments où les enfants jouent ensemble et s’occupent seuls. Faites en sorte que vos enfants aient l’impression d’être acteurs de leur planning;

6) Improvisez. Si c’est possible, laissez-vous vivre et profitez de ces moments pour faire avec vos enfants ce que vous rêviez de faire sans en avoir le temps;

7) Choisissez vos combats. Ce n’est pas le moment d’entrer en conflit avec vos enfants. Établissez une liste des comportements que vous êtes à supporter et identifiez les 2-3 comportements intolérables. Prévoyez les sanctions à l’avance et respectez-les;

8) Renoncez à être superwoman ou superman. Parents, professeur·es ou travailleurs, vous devez choisir. Ça ne fera pas de vous de mauvais parents pour autant;

9) Veillez l’un·e sur l’autre. Il arrive que l’un des parents soit à la maison et l’autre "dehors". Même si celui qui est "dehors" travaille plus, c’est pour celle ou celui qui reste que la situation est la plus pénible: elle ou il doit combiner télétravail et garde des enfants. À défaut d’aider, le parent "dehors" doit soutenir son/sa partenaire;

10) Soufflez! La situation peut vite devenir tendue. Si vous êtes débordé·e, prenez l’air. Si la situation devient vraiment intenable, n’hésitez pas à appeler à l’aide. Les psychologues sont là pour ça!