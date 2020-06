Mais pourquoi la bourse monte-t-elle ?

L’inflation est traditionnellement définie par l’évolution des prix d’un panier de biens et de services censé être représentatif de la consommation des ménages. Suivant la théorie économique, quand on sort la planche à billets, les taux d’intérêt montent, la monnaie perd de sa valeur que ce soit contre d’autres monnaies ou plus généralement contre la valeur des biens et services… Bref il y a inflation.