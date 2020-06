Organiser le télétravail ne s’improvise décidément pas...

Le recours au télétravail requiert une analyse minutieuse et une discussion préalable. Ce n’est qu’à ces conditions que l’accord intervenu entre les parties représentera une réelle plus-value, tant pour l’employeur que pour le travailleur.

Le coronavirus a chamboulé nos habitudes en matière d’organisation du travail. À lire et entendre les employeurs et les travailleurs, beaucoup adhèrent au télétravail et souhaitent, désormais, le poursuivre.