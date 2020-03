Quelles sont les obligations pour un travailleur exposé au coronavirus ?

Nombreux sont les travailleurs revenus du ski ou de zones exposées au coronavirus. Doivent-ils déclarer spontanément à leur employeur avoir été exposés ? Et devraient-ils déclarer être malades ?

L’épidémie, bientôt sans doute la pandémie, liée au coronavirus covid-19 s’étend partout dans le monde et se rapproche de nos frontières.

Avec cette extension, de plus en plus de travailleurs reviennent de voyage dans des zones déjà exposées telles que le nord de l’Italie (ski), l’Asie, etc. Ou, pour certains, auront été en contact avec des personnes exposées directement.

La question est de savoir si ces travailleurs devraient déclarer spontanément à leur employeur avoir été potentiellement exposés.

Tout d’abord si l’on regarde simplement du côté du contrat de travail qui existe entre le travailleur et son employeur, ce contrat implique que chacune des parties exécute le contrat de bonne foi et selon ce que la loi et les usages attendent.

La bonne foi implique d’être transparent avec l’employeur sur des informations qui sont susceptibles d’avoir un impact important pour lui et de ne pas agir contre ses intérêts. Et le travailleur sait ou doit savoir à quel point la loi impose à l’employeur des obligations très importantes en matière de sécurité au travail et de gestion des risques.

Disposition "impérative"

Du reste, la loi du 3 juillet 1978, applique de manière on ne peut plus claire ce principe de loyauté et de bonne foi, lorsqu’elle prévoit sous son article 17 4° que l’employé à l’obligation " de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers ".

Il s’agit en jargon juridique d’une disposition dite " impérative " autrement dit d’un ordre qui s’impose à tous les travailleurs.

Plus généralement, même si le droit pénal belge ne connaît pas comme le droit pénal français d’un délit de " mise en danger d’autrui ", l’article 418 du Code pénal prévoit qu’ " est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui. " Le fait de ne pas informer son employeur pourrait selon les circonstances – et certainement vu l’article 17 de la loi sur le contrat de travail, constituer un tel défaut de précaution ou de prévoyance.

Compte tenu de ces dispositions et de leur importance, le droit à la vie privée que le travailleur pourrait évoquer doit clairement s’effacer.

Et cette conclusion vaut aussi et surtout si le travailleur a non seulement été exposé, mais est malade. La question n’est pas anecdotique, on a en effet déjà entendu des cas de travailleurs chinois ayant continué de travailler sans signaler leur état voire même en le cachant.

Par ailleurs, on rappellera aussi que le travailleur qui se présenterait au travail sans informer son employeur pourrait engager sa responsabilité civile – certes l’article 18 de la loi sur les contrats de travail limite celle-ci au seul cas de dol, de faute lourde ou de faute légère occasionnelle, mais le défaut d’information pourrait constituer une telle faute lourde.

Sans compter le risque de licenciement pour motif grave – selon les circonstances évidemment.

Prudence et transparence

On m’objectera que le coronavirus n’est, selon les informations, pas plus dangereux que la grippe et que personne ne reprocherait à un travailleur d’avoir été travailler souffrant. Soit il est sous certificat soit il ne l’est pas. Mais à la différence de la grippe – pour laquelle un vaccin est fourni – non seulement il n’y a pas de vaccin actuellement pour le coronavirus, mais en plus vu les mesures de sécurité drastiques prises, on peut penser qu’il existe un potentiel de dangerosité important. Quand a-t-on vu des villes entières bouclées pour la grippe ? Même pour le SRAS les mesures n’avaient pas été aussi strictes.

Dans ce contexte, la prudence et la transparence doivent prévaloir sans verser dans la panique. Il y aura aussi un exercice de chacun d’essayer d’apprécier au mieux le risque et donc l’information à donner.