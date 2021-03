Quelles sont les priorités aujourd'hui face à la pandémie?

Maintenant qu’une expérience de plus d’un an est derrière nous, il est essentiel d’ arrêter de nous bombarder de chiffres alarmistes , publiés par Sciensano et relayés systématiquement par la presse – surtout les chiffres négatifs –, sur le nombre de contaminations, d’hospitalisations, de soins intensifs et de décès, sans aucune différenciation entre les segments de population, alors que l’âge est le facteur principal de mortalité de cette pandémie.

Les ratios plutôt que des chiffres absolus

Pour une gestion performante, il est essentiel de ne pas se focaliser sur des chiffres absolus mais bien sur des ratios pertinents et ce, idéalement, par principaux segments : morts Covid/morts attendues (sur base du passé – il décéda en moyenne environ 300 personnes/jour en 2017, 2018, 2019), hospitalisations Covid/capacité totale d’hospitalisations, soins intensifs Covid/capacité totale de lits en soins intensifs (USI) ; en ce qui concerne les contaminations, les seuls ratios pertinents, toujours par segments, sont ceux des nombres de tests positifs/nombres de tests réalisés à condition d’avoir un niveau de tests constant et d’éviter les doublons.

Il décède en moyenne 26 personnes par jour, ce qui représente environ moins de 10% du total des décès journaliers. Où sont les statistiques relatives aux cancers, aux maladies cardiaques, AVC et autres causes de décès ?

Comme on dispose des données par classe d’âge, il nous semble essentiel de différentier les chiffres par grands segments. Ainsi, Marc Van Ranst fait remarquer que l’effet de la vaccination se fait maintenant sentir de manière positive sur les personnes les plus âgées.

Une totale confusion semble régner dans ce domaine, les responsables politiques se renvoyant régulièrement la balle, l’informatique étant régulièrement mise en cause, alors qu’elle n’est que le fruit de gens qui l’ont programmée selon des spécifications qui auraient dû être établies préalablement et testées ensuite de manière professionnelle.

Un "reset" s'impose

Comme aujourd’hui les personnes des maisons de repos semblent être en passe d’être toutes vaccinées, et que la priorité est mise sur le personnel soignant, il semblerait opportun de finaliser au plus vite cette étape, pour ensuite passer à la vaccination par tranches d’âges, non plus dans un mode « top-down », mais en organisant des centres d’appel et des applications informatiques permettant à chaque citoyen de prendre date.