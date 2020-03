Sans coordination, la crise risque d'être longue

Chronique de Ian Bemmer Président d’Eurasia Group et GZERO Media et auteur de Us vs. Them: The Failure of Globalism

Le coronavirus – ou Covid-19 – a déjà secoué les marchés financiers mondiaux. Ses ravages sur la politique mondiale ne font que commencer… et la politique ne rebondit pas aussi facilement et rapidement que les marchés financiers.

Comme on a pu le constater ces dernières semaines, le monde est loin d’être prêt à apporter une réponse coordonnée et globale à la lutte contre le coronavirus. À une époque où la politique est caractérisée par " my nation first ", la réponse à la plus grande crise sanitaire mondiale que le monde ait connue récemment est la même. En d’autres termes, le coronavirus est la première véritable crise de notre actuelle ère géopolitique G-Zero *.

Désunion

Comparons la réponse au coronavirus avec la réaction à la grande crise financière de 2008/2009. Confrontés à un évènement catastrophique, les dirigeants du monde entier se sont unis pour trouver une réponse commune, et même si les semaines et les mois qui ont suivi ont été ponctués de drames économiques, l’effondrement du système financier mondial a pu être évité grâce à une réaction rapide et concertée au niveau des chefs d’État, qui se sont pour la première fois de notre histoire réunis sous les auspices du G20 pour gérer la menace mondiale.

Cette fois, rien de tout cela. Face aux multiples conflits géopolitiques qui font rage actuellement – entre la Chine et les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, la Turquie et l’Union européenne, pour n’en citer que quelques-uns – le monde ne s’unira pas avec le sens de l’urgence et de l’unité que cette crise exige.

Et tout ceci alors que l’économie mondiale ralentit malgré les taux d’intérêt ultra bas, ce qui réduit l’arsenal dont les banques centrales disposent pour combattre l’impact négatif de la crise sur l’économie. La déclaration conjointe des ministres des Finances du G7 publiée plus tôt ce mois-ci, pas plus que la baisse des taux décrétée dans l’urgence par la Réserve fédérale américaine n’a réussi à réduire la panique sur les marchés financiers.

Forcés de se débrouiller seuls

Au lieu d’une réponse globale pour faire face au plus mondial des problèmes, les pays sont forcés de se débrouiller seuls. Et comme toujours, ce sont les pays ayant le plus de ressources à leur disposition – c’est-à-dire les démocraties industrielles les plus avancées – qui sont les mieux armés pour traverser cette tempête.

Cela s’explique en partie par leur stabilité politique, qui permet à leurs leaders de disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour prendre des décisions difficiles et coûteuses.

Mais au-delà de cette question, la prospérité est également synonyme de meilleur accès aux infrastructures de soins de santé et aux médicaments, et de davantage de ressources financières pour faire face à la débandade économique et aux faillites qui suivront.

La Corée du Sud et le Japon ont déjà voté des budgets supplémentaires pour tenir compte des coûts et du chaos dus au virus. Les États-Unis ont alloué environ 8 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus.

"Le monde ne s’unit pas avec le sens de l’urgence et de l’unité que cette crise exige". Ian Bremmer

Bien entendu, ces étapes ne sont que les premiers pas de la riposte. Le coronavirus qui est passé du statut d’épidémie à celui de pandémie, va exiger des efforts financiers plus importants par les principales économies. Mais une fois de plus, il s’agira des pays les mieux équipés pour faire face.

Les marchés émergents avaient déjà bien du mal avant le coronavirus à attirer des investissements étrangers dans un environnement économique mondial en ralentissement. Et au moment où bon nombre de ces gouvernements auront plus que jamais besoin de ressources financières supplémentaires pour lutter contre le virus, l’assèchement des capitaux ne fera qu’aggraver leurs problèmes. Il n’est pas à exclure qu’un ou plusieurs gouvernements tombent suite à leur réponse (ou manque de réaction) à l’éclatement de l’épidémie.

Tout ceci pour dire que nous devons nous préparer à de nouveaux drames politiques dans les semaines et mois à venir, au fur et à mesure que les exhortations (fondées) à la prudence se mêleront à des "fake news" (non fondées) et à une panique généralisée.

Une bonne nouvelle quand même...

Mais il y a malgré tout une bonne nouvelle: jamais dans notre histoire l’humanité n’a été aussi bien armée au niveau des connaissances scientifiques et n’a disposé des moyens pour diffuser ces connaissances scientifiques aussi rapidement et aussi largement qu’aujourd’hui.

Idem lorsqu’un vaccin sera mis au point. Car même si la réponse mondiale n’est pas aussi unifiée et efficace que ce que l’on souhaiterait, des milliers voire des millions de personnes sont déjà engagées dans une course contre la montre pour faire face au coronavirus.

Les marchés et la politique resteront probablement chaotiques pendant un certain temps, mais pour l’instant, le meilleur conseil c’est de garder son calme et d’avancer. Et de se laver les mains. Cela peut aider.