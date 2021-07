L’exigence du "tout électrique" face à la rigueur scientifique des chiffres

Bientôt la fin des véhicules au diesel et à essence à Bruxelles. Tout profit pour la voiture électrique. Mais d'où proviendra cette électricité? Et où est l'analyse chiffrée de cette transition?

Le temps des automobiles à moteur thermique est-il compté ? C’est ce que semblent indiquer les interdictions tonitruantes et anxiogènes annoncées par nos divers gouvernements. D’impérieuses exigences de santé publique plaident pour l’idée. Pour ma part je suis frappé par le non-dit : la prohibition explicite d’une technologie dissimule évidemment la promotion implicite d’une autre, en l’occurrence la « fée électricité » et sa baguette magique.

Mais d’où proviendra-t-elle ? La question a été soigneusement éludée. Dans le système belge elle renvoie à d’autres. De sorte qu’elle révèle en pleine clarté les incohérences et les contradictions de notre approche des questions énergétiques.

N’en déplaise aux apprentis-décideurs, on ne peut faire sans dommage l’économie des ordres de grandeur, de la réalité de certains chiffres et de… la physique.

Notre électricité provient aujourd’hui (mai 2021) de l’énergie nucléaire (57 %), des énergies fossiles (19 %), du vent (13 %) et du soleil (9,5 %).

Dans les quatre années à venir la contribution de la première doit s’éteindre — c’est une volonté politique sinon populaire régulièrement confirmée depuis près de deux décennies. On va donc réduire de 5.900 MW la puissance installée et perdre du même coup la moitié de l’énergie électrique actuellement disponible.

D’où la mobilisation de la ministre fédérale de l’énergie pour faire construire à tout prix des centrales de remplacement alimentée par du gaz naturel. Vous avez bien lu : du gaz, une des énergies fossiles contre lesquelles luttent les ONG "vertes" et la plupart des institutions internationales concernées !

18 TWh à trouver

Que la combustion du gaz soit plus onéreuse, qu’elle accroisse notre dépendance extérieure et qu’elle contribue de trente à quarante fois plus aux émissions de gaz à effet de serre que l’énergie nucléaire semble être le moindre des soucis du gouvernement fédéral. Alors que nous devons réduire très sensiblement nos émissions, le bureau du Plan estime qu’elles vont au contraire augmenter de 12 % en une demi-douzaine d’années.

Faisons l’hypothèse que l’industrie pourra livrer rapidement des voitures « tout électrique » en grand nombre, que les automobilistes voudront et pourront se les offrir et oublions l’impact environnemental de leur construction et de leur utilisation.

Comme il y a 6 millions de voitures en Belgique, l’électrification totale du parc exigerait un accroissement de l’ordre de 125 % de la production actuelle d’électricité.

Il faut 200 Wh pour parcourir 1 km et la moyenne de l’usage en Belgique est d’environ 15.000 km/an. Un million de nouvelles voitures électriques appelleront donc une énergie électrique supplémentaire d’environ 18 TWh par an soit +23 % de la consommation actuelle.

Un million de véhicules c’est environ le nombre de voitures dites de société en Belgique. Et 18 TWh, c’est l’équivalent de la consommation d’électricité de tous les ménages belges. Et aussi deux fois la production éolienne annuelle.

Deux réacteurs supplémentaires

Pour générer cette électricité supplémentaire il faudrait compter sur une puissance additionnelle de 2.000 MW en permanence, soit l’équivalent de celle de deux réacteurs nucléaires. Et comme il y a 6 millions de voitures en Belgique, l’électrification totale du parc exigerait un accroissement de l’ordre de 125 % de la production actuelle d’électricité.

60% L’Agence internationale de l’énergie estime que la part des véhicules électriques devrait passer de 5 % des ventes à 60 % en 2030.

Utopie ? L’Agence internationale de l’énergie estime que la part des véhicules électriques devrait passer de 5 % des ventes à 60 % en 2030. Dans ce contexte la question des bornes de recharge, la seule qui semble à ce jour préoccuper les dirigeants bruxellois, est évidemment marginale et presque anecdotique vis-à-vis de celle, immense, de l’approvisionnement en énergie.

On me rétorquera que je néglige l’argument climatique. Et on citera l’exemple d’Oslo et des vertueux Norvégiens qui optent massivement pour les voitures électriques. Précisons qu’eux utilisent 100 % d’hydroélectricité (issue des barrages), une énergie totalement décarbonée.

La Belgique, infinitésimale dans le monde climatique

Poursuivons alors sur le chemin des ordres de grandeur. Les émissions de gaz à effet de serre de la Belgique représentent 0,27 % du total mondial. Ce dernier augmente chaque année de l’équivalent de cent fois notre propre contribution. Dit autrement : quantitativement la Belgique est infinitésimale dans le monde climatique.

Elle peut évidemment agir par solidarité, ou au titre d’une stricte obédience au dogme. Le pays pourrait même, au nom d’une « transition » désormais déclinée à tout propos, décider de mesures unilatérales sévères, voire très contraignantes et même pénalisantes pour son économie ou son industrie : leur effet sur le climat planétaire serait quasi nul. De telles initiatives seraient une douloureuse mortification qui contribuerait toutefois bien peu au salut du monde… La marge de manœuvre des autorités est donc très limitée. Peut-on les appeler à agir avec raison, sagesse et modestie ?

La science sous la coupe de l'opinion

Volens nolens, il ne s’agit pas d’opinions à débattre, c’est la simple rigueur des chiffres et du calcul, même de coin de table. Je retrouve derrière tout cela la dérive que dénonce le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein dans "Le goût du vrai" (Gallimard, 2020), la fragilisation des vérités de la science dans les sociétés démocratiques : «L’air du temps, en accusant la science de n’être qu’un récit parmi d’autres, l’invite à davantage de modestie. On la prie de bien vouloir gentiment “rentrer dans le rang” en acceptant de se mettre sous la coupe de l’opinion. […] Deux phénomènes se conjoignent dangereusement : d’une part, les vérités, scientifiques ou autres, peuvent être victimes […] de mensonges publiquement assénés ; d’autre part, l’on y use désormais sans vergogne de toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas accorder de crédit à ce que l’on sait, si les implications théoriques ou pratiques de nos savoirs nous chagrinent, nous déplaisent ou nous embarrassent. »

Les questions énergétiques sont fréquemment imprégnées de dogmatisme et d’idéologie et par ailleurs massivement déterminées par d’énormes intérêts financiers.

C’est souvent le cas s’agissant des questions énergétiques qui sont fréquemment imprégnées de dogmatisme et d’idéologie et par ailleurs massivement déterminées — ouvertement ou en catimini — par d’énormes intérêts financiers.

De son côté, le philosophe Luc Ferry fait, dans "Les sept écologies" (L’Observatoire, 2021), le lien avec l’ «heuristique de la peur» proposée par Hans Jonas : «Le discours écologiste aujourd’hui est de façon ultra-majoritaire catastrophiste, alarmiste et décroissant. Il repose presque intégralement sur la peur, la culpabilité morale, l’idéologie punitive et les passions tristes.»

Il me semble donc indiqué de veiller à combiner la rigueur de la méthode scientifique et une approche inspirée, généreuse et altruiste, tournée vers un avenir que nous voulons meilleur. Il reste à en convaincre nos gouvernements. Je ne suis pas rassuré…