Chronique "Canal Nord-Sud"| De nouvelles centrales au gaz sont nécessaires

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique. Alain Narinx (L’Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer. Cette semaine, nous nous intéressons à la construction de nouvelles centrales au gaz et à la sortie du nucléaire.

Cher Wim,

L’électricité wallonne peut sauver la Flandre, écrivais-tu dans ta dernière chronique. La construction des nouvelles centrales au gaz, qui doivent compenser la sortie annoncée de l’énergie nucléaire, serait plus facile en Wallonie et impossible en Flandre.

Je suis d’accord avec toi sur la nécessité d’éviter un "black-out". Je suis favorable à un soutien wallon à la Flandre dans ce contexte. Si la Flandre ne veut pas de nouvelles centrales au gaz, pourquoi pas les construire en Wallonie, en effet. Très bien.

Mais pourquoi la Flandre ne veut-elle pas de ces nouvelles centrales? Est-ce par inquiétude pour les riverains, pour les problèmes d’azote et de qualité de l’air? Par respect pour nos ambitions climatiques? Ou par stratégie politique? Le permis de construction d’une nouvelle centrale au gaz à Vilvorde – un des principaux projets en la matière – a été rejeté par la province du Brabant flamand, dirigée par la N-VA. Le parti nationaliste, dans l'opposition au Fédéral, s'est réjoui, car il est opposé à la sortie du nucléaire et, car cette décision embarrasse la "Vivaldi".

La fermeture annoncée des centrales nucléaires fait-elle peser une épée de Damoclès sur notre approvisionnement et sur nos objectifs climatiques? Il faut relativiser. Même si une production nationale est indispensable, le marché de l’électricité n’est pas seulement belgo-belge, il est aussi européen. Il est ainsi intégré dans la région CWE (pour "Central West Europe") avec la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg. Les deux réacteurs que nous pourrions prolonger (Doel 4 et Tihange 3) représentent… 0,5% de la capacité du réseau CWE (environ 2 GW sur 400) sur lequel nous sommes branchés. Et si on construit une nouvelle centrale au gaz en Belgique, on peut fermer une centrale bien plus polluante au charbon en Allemagne par exemple.

La construction de nouvelles centrales au gaz est de toute façon nécessaire, même en prolongeant le nucléaire.

Pour éviter d'être plongé dans le noir, sachant que la demande augmente et que le renouvelable ne suffira pas dans l’immédiat, la construction de nouvelles centrales au gaz est de toute façon nécessaire, même en prolongeant le nucléaire. Par ailleurs, le nucléaire n’a pas la même flexibilité que le gaz pour venir épauler le renouvelable dans notre mix énergétique.

Le débat sur la sortie du nucléaire m’inspire aussi une autre réflexion. Qu’on l’aime ou pas, la décision a été prise en… 2003, sous le gouvernement Verhofstadt. Nous avons eu tout le temps nécessaire pour nous préparer. Que la question se pose encore démontre une faillite dans la gestion de ce dossier qui peut difficilement être imputée aux écologistes.

La sortie de l’atome n’est qu’un exemple d’une incapacité plus générale des élus politiques – en tout cas d’une grande partie d’entre eux – à aborder et résoudre des problèmes à long terme. Ce n’est pas neuf, mais ce phénomène prend de l’ampleur, ce qui est très inquiétant à l’aune du défi climatique encore souligné ce lundi par le rapport du Giec. Beaucoup n’ont comme horizon que la prochaine échéance électorale. Quand ce n’est pas le prochain tweet ou le prochain "like"… Or, on a besoin d’une politique en 3D. C’est-à-dire de trouver des solutions ici et maintenant. Mais en tenant compte aussi d’ailleurs (au-delà de nos frontières par exemple) et de plus tard (pour la génération suivante à tout le moins).

Qu’en penses-tu? Vois-tu, dans la génération politique actuelle, des hommes et femmes d’État, qui ont le sens des responsabilités et de l’intérêt collectif, même si c’est difficile, même si ce n’est pas rentable électoralement? Revenons à la centrale au gaz de Vilvorde. Zuhal Demir (N-VA), la ministre flamande compétente, prendra-t-elle une décision rationnelle ou idéologique sur le recours intenté par Engie Electrabel?