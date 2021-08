Chronique "Canal Nord-Sud"| L’électricité wallonne doit sauver la Flandre

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique. Alain Narinx (L’Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine.

Je suis heureux que notre rubrique trouve progressivement sa voie et que nous réussissions à créer une connexion entre le sud et le nord du pays au lieu d’en faire un match de boxe communautaire . Nous laissons volontiers ce match à nos politiciens, n’est-ce pas?

Bientôt dans le noir?

En Flandre, nous sommes confrontés à un problème d’azote , ce qui rend tout projet de construction de nouvelles centrales au gaz indéfendable . Et ce n’est pas rien, car si toutes les centrales nucléaires sont mises à l’arrêt et que nous ne construisons pas de nouvelles centrales au gaz, nous nous retrouverons dans le noir . C’est ce qui explique ma proposition.

Même si je retiens mon souffle. Si je veux être honnête, je dois reconnaître que le gouvernement Di Rupo ne s’est pas opposé à la décision d’un fonctionnaire provincial trop zélé qui, lors de la demande de permis d’Eneco pour la construction d’une centrale au gaz à Manage, a exigé que les émissions de CO 2 soient captées. Cette exigence menace de rendre l’investissement non rentable, ce qui mettrait en péril la construction de centrales au gaz en Wallonie .