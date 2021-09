Chronique "Canal Nord-Sud" | Le coup de g…. de Jambon

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L'Echo et De Tijd. Alain Narinx (L'Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la réelle volonté des francophones à lancer les réformes souhaitées par les Flamands.

Cher Alain,

Tu as tout à fait raison de souligner que tout doit être mis en œuvre pour augmenter le taux d’emploi en Wallonie et à Bruxelles. Toutes les propositions sont les bienvenues.

Mais y a-t-il dans le sud du pays suffisamment de volonté politique pour mettre en œuvre les réformes nécessaires? Honnêtement, je ne crois pas qu’il y aura d’autres tentatives pour activer les inactifs, ce qui est pourtant la clé de l’augmentation du taux d’emploi.

Le fait que l’an prochain la dette wallonne atteindra 232% des dépenses montre que la situation est intenable, mais personne ne semble s’en inquiéter.

Le caricaturiste Kroll en a fait une blague lorsque la ministre Karine Lalieux (PS), au moment de présenter ses plans de réforme des pensions, a déclaré qu’un taux d’emploi de 80% devait garantir la soutenabilité financière des pensions. Le dessin humoristique laissait supposer que le taux d’emploi en Flandre devait passer à 95%.

On peut en rire, mais on rit jaune. Car ce n’est que si davantage de personnes travaillent plus longtemps que les factures pourront être payées. Le fait que l’an prochain la dette wallonne atteindra 232% des dépenses montre que la situation est intenable, mais personne ne semble s’en inquiéter.

La conséquence est cependant que la Wallonie doit faire appel à la solidarité fédérale pour faire face aux dégâts provoqués par les inondations. Et puis la N-VA y met des conditions et exige en contrepartie que son programme confédéral soit pris en considération. Lorsque Jan Jambon (N-VA), dans sa déclaration de septembre, a proposé à la Wallonie un prêt ou une garantie de la Flandre, le président de son parti Bart De Wever n’a pas manqué de faire la comparaison avec le Fonds monétaire international qui s’était précipité au secours de la Grèce lors de la crise financière et avait imposé ses conditions.

Cadeau empoisonné

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo & Co. ont compris qu’un prêt flamand serait un cadeau empoisonné et ont fait comprendre qu’ils espéraient bénéficier de la solidarité fédérale. Les partis francophones comptent sur la bonne volonté des partis flamands de la coalition Vivaldi, mais le président de l’Open VLD, Egbert Lachaert, a déjà clairement fait comprendre que, vis-à-vis de la Flandre, il ne pouvait pas libérer des fonds fédéraux pour la Wallonie.

Et une fois de plus, tout est bloqué, ce qui rend encore plus difficile d’imaginer ce que pourrait être l’avenir de la Belgique. Personne ne semble le savoir. La N-VA n’a pas d’alliés pour soutenir le confédéralisme, mais du côté francophone également, on ne semble pas savoir comment s’en sortir.

En tant que ministre-président de la Communauté française, le libéral Pierre-Yves Jeholet a demandé aux partis francophones de définir une stratégie commune, car sans plan, aller mendier en Flandre n’apportera rien sauf des coups de g… et des humiliations, à l’instar de l’offre de Jambon d’un prêt flamand perçue comme telle en Belgique francophone.

Sous l’impulsion de leur président Georges-Louis Bouchez, les libéraux semblent miser sur une renaissance de la Belgique, mais quelle est la crédibilité d’un Bouchez qui participe à l’émission "De Afspraak"» sur la VRT en portant un masque tricolore, mais sans être capable de dire un mot en néerlandais? Et le président du MR n’est pas une exception, car de moins en moins d’élèves wallons choisissent d’apprendre le néerlandais à l’école depuis que ce n’est plus une matière obligatoire.