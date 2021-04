Les francophones aussi en ont marre de la Belgique de Kafka

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l’actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique hebdomadaire. Alain Narinx (L’Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd), croiseront le fer chaque semaine. Cette semaine, nous nous intéressons à la Belgique kafkaïenne.

Cher Wim,

58 mots. C’est l’espace qu’il t’a fallu avant de placer le mot "confédéral" dans ton tout premier texte pour notre nouvelle chronique. Dis-moi, c’est une obsession chez vous, en Flandre, cet appétit institutionnel? Je te taquine bien sûr. Si je me permets de le faire, c’est pour te parler d’une double évolution marquante ces derniers temps de mon côté de la frontière linguistique.

Primo, jusqu’il y a peu, les francophones étaient rétifs à tout changement dans la structure de l’Etat. Ils n’étaient "demandeurs de rien". Tu te souviens sûrement de "Madame non", le sobriquet affublé à Joëlle Milquet il y a quelques années. Aujourd’hui, la donne a changé: il y a un consensus de plus en plus large sur la nécessité de réformer l’État. Chacun se rend compte que notre pays, avec sa structure kafkaïenne, ne fonctionne pas bien.

Secundo, les francophones n’avaient pas vraiment d’idée sur le modèle institutionnel qu’ils souhaitaient. Désormais, il y a de plus en plus de voix en faveur d’une Belgique à quatre Régions autonomes. Cela impliquerait notamment la suppression de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de la Cocof, la Commission communautaire française. La condition sine qua non à une telle évolution, c’est une reconnaissance de Bruxelles comme Région à part entière et non, comme je l’entends parfois au Nord du pays, comme une sous-Région. D’ailleurs, peux-tu m’expliquer pourquoi les Flamands ont tant de mal à admettre la réalité de Bruxelles comme Région?

Au début de la pandémie, on a beaucoup ri (jaune) sur nos neuf ministres de la Santé. Mais si on garde un seul édile pour gérer la crise et qu’il s’agit de Maggie De Block, pas sûr qu’on y gagne…

Il y aura encore beaucoup de débats et de polémiques avant d’arriver à un accord sur ces sujets. Même entre nous. Cela dit, une structure institutionnelle du pays plus simple ne garantit pas automatiquement de bons résultats. Elle ne remplace pas, notamment, la nécessité de coopérer entre les différentes entités et d’avoir les personnes compétentes pour gérer. Au début de la pandémie, on a beaucoup ri (jaune) sur nos neuf ministres de la Santé. Mais si on garde un seul édile pour gérer la crise et qu’il s’agit de Maggie De Block, pas sûr qu’on y gagne…

Aujourd’hui, le ministre fédéral de la Santé, c’est Frank Vandenbroucke. Personnellement, je trouve qu’il mène plutôt bien sa barque. Comment est-il perçu en Flandre? En tout cas, les dernières décisions du Comité de concertation ont été appréciées très différemment au Nord et au Sud. En Flandre, les assouplissements ont été jugés "à risques". Côté francophone, ils ont été largement considérés comme insuffisants.

Je n’oublie pas de répondre à ta question posée la semaine dernière: pourquoi la gauche francophone représente plus de la moitié des voix, un cas unique en Europe ? Il faudrait une grande analyse pour y répondre. Cela tient beaucoup, à mon avis, à l’offre politique. Celle-ci est un héritage de l’histoire (le Hainaut et Liège étaient des bastions industriels où le vote ouvrier était important) et de la situation socio-économique actuelle.

Selon une étude publiée par la KU Leuven en 2015, Flamands et Wallons n’ont pourtant pas de grandes différences d’opinion sur des thématiques comme l’aide sociale ou l’immigration. Un autre élément fondamental est l’ancrage local du PS. Ce lien avec les gens, sur le terrain, par un maillage d’associations, a connu des dérives clientélistes, il est moins fort qu’avant (le PTB en profite d’ailleurs), mais il reste important. Tu vantais les mérites de Conner Rousseau. Mais en Flandre, Vooruit n’a plus ce lien avec le "peuple". "Peut-être la Wallonie est-elle le dernier village gaulois à résister aux Romains?" écris-tu. Peut-être. Mais - je termine par une boutade - n’oublie pas que dans Astérix, les irréductibles Gaulois gagnent toujours à la fin…

Alain