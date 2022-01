Choucroute à Verviers

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l’actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L’Echo et De Tijd. Alain Narinx (L’Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd’hui, nous nous intéressons aux inondations qui ont durement frappé la ville de Verviers.

Nulle part le Nouvel An n’est célébré avec autant d’enthousiasme qu’à Verviers et dans ses environs, où il est de tradition depuis des années de déguster une assiette de choucroute avec du jambonneau. Ceux qui trouvent une pièce de monnaie sous leur assiette peuvent s’estimer heureux: ils auront suffisamment d’argent pendant toute l’année.

Je participe depuis des années à cette délicieuse tradition chez mes beaux-parents, qui habitent à Battice, un bourg situé sur les hauteurs de Verviers. Et heureusement, car ils ont été épargnés par les inondations qui ont lourdement touché l’ancienne ville textile.

Lors des réunions de famille, nous parlons souvent de Verviers, une ville de plus en plus abandonnée. Peut-être l’as-tu oublié, Alain, mais c’est dans cette ville que la première cellule terroriste de notre pays a été découverte. Le monde entier parle de Molenbeek, mais ne mentionne jamais Verviers, qui semble être une ville oubliée et désertée en Wallonie. Après le départ du dernier Wathelet de la rue de la Loi, Verviers est devenue un bastion sans saint-patron politique.

Les Verviétois et les autres habitants de la région constatent avec tristesse que les choses vont de mal en pis, sans véritable espoir d’amélioration.

Les Verviétois et les autres habitants de la région constatent avec tristesse que les choses vont de mal en pis, sans véritable espoir d’amélioration. La classe moyenne était déjà en difficulté et a littéralement déserté le centre-ville. La reconstruction s’annonce difficile. Les magasins restent fermés et, dans de nombreuses rues, une odeur âcre d’humidité et de mazout monte des caves.

Les lamentations de la bourgmestre Muriel Targnion (PS), qui estime que sa ville est traitée injustement, ne trouvent aucun écho à l’Elysette. Le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) semble devenu sourd comme un pot. On peut d’ailleurs s’étonner de constater comme on parle peu de la misère qui sévit à Verviers, alors que de nombreuses maisons ne disposent toujours pas de chauffage en ces mois d’hiver.

Même lorsque la solidarité se manifeste, Verviers semble être oubliée. La RTBF a fait un beau reportage sur la trentaine de volontaires flamands venus, le soir du réveillon, avec un "foodtruck" pour distribuer 35 kg de choucroute et 700 saucisses de Francfort aux habitants de Pepinster. Pepinster, et non pas Verviers, est le symbole des inondations.

Cette catastrophe a une fois de plus démontré que la Belgique est un pays sans matelas de sécurité, qui ne se réveille qu’en temps de crise. Avec un taux d’endettement astronomique représentant 200% des recettes wallonnes, Di Rupo & Co n’ont pas eu d’autres choix que d’aller mendier aux portes du gouvernement fédéral. La Wallonie a finalement obtenu un prêt fédéral de 1 milliard d’euros pour faire face aux besoins les plus criants.

Mais en fait, les gouvernements du pays vivent clairement au-dessus de leurs moyens et la facture risque d’être un jour présentée aux travailleurs flamands, wallons et bruxellois. La menace d'une hausse des taux complique le remboursement des dettes faramineuses, tandis que la flambée d'inflation érode l’épargne de ces Belges qui travaillent dur.

Selon les calculs du Tijd, sur les 295 milliards d’euros et les 100 milliards d’euros qui se trouvaient respectivement sur les comptes d’épargne et les comptes courants à la fin de l’an dernier, 16,5 et 5,7 milliards d’euros sont partis en fumée sous forme de perte de pouvoir d’achat, soit au total 22,2 milliards d’euros.