Chronique "Canal Nord-Sud" | Des incitants positifs pour l’emploi

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C'est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L'Echo et De Tijd. Alain Narinx (L'Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux sanctions contre les chômeurs.

Cher Wim,

Le gouvernement flamand a décidé d’imposer des travaux d’intérêt général aux chômeurs de longue durée. Ceux-ci devront nettoyer des rues, accompagner un transport scolaire ou jardiner par exemple, pendant un maximum de 64 heures par mois. Pour cela, ils recevront un complément au chômage de 1,30 euro par heure. S’ils refusent, ils risquent de perdre leur allocation.

Wim, je t’avoue que je suis dubitatif sur l’intérêt d’une telle mesure. Elle me paraît surtout comme un trophée idéologique obtenu par les partis de droite, comme la N-VA ou l’Open VLD. En filigranes, il y a toujours cette idée que les chômeurs sont des profiteurs, qu’ils se complaisent dans leur situation et qu’ils n’ont aucune envie de participer à la société. Une assertion qui, pour la grande majorité d’entre eux, est fausse.

Bien sûr, je comprends que des efforts soient exigés des demandeurs d’emploi, en contrepartie de l’argent qu’ils reçoivent grâce à la solidarité des autres. Mais des travaux d’intérêt général ont en général peu d’intérêt. Ils vont être perçus comme une sanction (ce qu’ils sont). Je doute que cela serve de tremplin vers un job "normal". Stipuler une telle expérience sur un CV ne rendra pas un candidat plus attractif aux yeux d’un employeur. Les chômeurs obligés de prester des travaux d’intérêt général risquent aussi de prendre la place de travailleurs "traditionnels" pour une productivité moindre. Et le système doit être contrôlé, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Bref, l’efficacité apparaît douteuse.

Côté francophone, une telle mesure est exclue. Politiquement, seul le MR la soutient. Puis, le marché de l’emploi est très différent au Nord et au Sud. En Flandre, on frôle le plein emploi et les entreprises se débattent dans une guerre pour recruter les talents. La Wallonie et Bruxelles sont toujours confrontées à un chômage massif, même s’il est en recul notable depuis quelques années.

Wim, à ton avis, que devraient faire les francophones pour diminuer fortement ce chômage ? L’enjeu est capital car si la Wallonie et Bruxelles réussissaient à augmenter leur taux d'emploi, les tensions communautaires s’estomperaient sensiblement.

Des sanctions doivent pouvoir être prononcées dans certains cas. Les abus doivent être combattus. Mais exclure des chômeurs à tour de bras ne résout rien. On ne combat pas la fièvre en cassant le thermomètre. À la place de mesures comme les travaux d’intérêt général, je préfère des incitants positifs. Pourquoi ne pas multiplier les "territoires zéro chômeur", qui consistent à embaucher des demandeurs d’emploi, via un contrat à durée indéterminée, dans des entreprises locales subsidiées ? Une étude de la KU Leuven montre que le modèle est rentable en cinq années. Ca me semble bien plus motivant et mobilisateur.

Il y a beaucoup de choses à faire, en premier lieu créer de l’activité (et donc de l’emploi) en stimulant la création et la croissance des entreprises ainsi qu’en réduisant le coût du travail. Il faut aussi assouplir nettement la réglementation sociale, qui est un vrai capharnaüm dissuasif. La lutte contre le travail au noir est également trop faible.