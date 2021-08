Chronique "Canal Nord-Sud" | Le vrai enjeu, c'est le changement climatique

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L'Echo et De Tijd. Alain Narinx (L'Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la gestion des inondations par le gouvernement wallon.

Cher Wim,

Ta dernière chronique m'a fait rire (jaune). Je résume ton propos: les inondations qui ont ravagé la Wallonie à la mi-juillet ont été mal gérées, l'aide aux sinistrés aussi, tout cela est de la faute de l'incompétence des Wallons, fort heureusement la ministre fédérale Annelies Verlinden (CD&V) a un peu sauvé les meubles. Puis, comme la Wallonie est dominée par des socialistes, c'est la preuve de la faillite du socialisme. Et au final, les Flamands vont payer. Quelle bonne blague!

Sérieusement, à l'évidence, la gestion des événements a connu de nombreux ratés et la responsabilité en incombe en partie à des responsables wallons, forcément. C'est logique, puisque le drame s'est noué au sud du pays. Je n'ai pas, pour ma part, la prétention d'en connaître tous les tenants et aboutissants pour en tirer des conclusions hâtives. Une instruction judiciaire et une enquête parlementaire devront permettre de faire la lumière et d'en tirer les leçons. Mais, permets-moi quand même de te dire que ton analyse me paraît biaisée, parcellaire, inutilement méprisante et qu'elle contient des généralisations grossières.

Comme tu le sais, l'ouest de l'Allemagne a aussi été touché par des crues dévastatrices, essentiellement en Rhénanie-Palatinat et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Là aussi, il y a eu beaucoup de critiques sur l'anticipation des événements météorologiques par les autorités, le fonctionnement du système d'alertes et les mesures d'évacuation. Une enquête pour "homicide par négligence" contre un chef d'arrondissement a été ouverte. Et Armin Laschet, ministre-président régional et candidat de la CDU à la Chancellerie en vue des élections de septembre, est en mauvaise posture. Mais les Allemands sont-ils incompétents pour autant?

Quant à la reconstruction, Angela Merkel a annoncé 30 milliards d'euros pour les zones sinistrées. C'est environ deux fois le budget total de la Wallonie. La somme sera partagée entre l'État fédéral et les 16 Länder (les Régions allemandes), a-t-elle précisé, soulignant qu'il s'agissait "d'un signe de solidarité nationale"... Ferait-on pareil en Belgique?

Tu as parfaitement raison de dénoncer une mauvaise gestion, mais en faire une polémique communautaire et attaquer l'ensemble des Wallons est déplacé. Ne fais pas le jeu de ceux qui prétendent que tous les politiciens sont "pourris". Du reste, la Flandre non plus n'est pas toujours la championne de la "goed bestuur". Dois-je te rappeler les errements de l'ex-ministre libérale de la Santé Maggie De Block au début de la pandémie? Le scandale PFOS (la pollution des sols par des produits chimiques dangereux dans la région d'Anvers)? Ou l'affaire Sihame El Kaouakibi (la députée libérale soupçonnée d'avoir détourné des subsides)? Revenons aux inondations. Pour ma part, je vais plutôt retenir les nombreux gestes de solidarité des Flamands en faveur des sinistrés. Bravo et merci à eux.