Chronique "Canal Nord-Sud"| Les inondations mettent à nu l’incompétence des Wallons

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L'Echo et De Tijd. Alain Narinx (L’Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la gestion des inondations par le gouvernement wallon.

Cher Alain,

Je ne comprends pas que les Wallons ne soient pas en colère. Car il n’y a pas de mots pour décrire à quel point les inondations ont été mal gérées. En Flandre, les leaders politiques auraient été sévèrement attaqués pour une telle incurie, en particulier s’ils avaient pris le dossier en main comme l’a fait le gouvernement wallon.

Di Rupo & Cie estimaient que les inondations qui ont frappé le sud du pays n’étaient pas une affaire fédérale, mais wallonne. Personne ne devait s’en mêler, le gouvernement wallon allait s’en occuper. "Ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisons mieux", dirions-nous en Flandre.

Mais ce credo flamand semble avoir jeté un mauvais sort sur la Wallonie, car les choses se sont passées différemment dans le sud du pays. Entre-temps, il ne fait plus aucun doute que de graves erreurs ont été commises. On parle beaucoup des barrages qui, malgré l’importance des précipitations, ont tardé à ouvrir les vannes pour évacuer le surplus d’eau, ce qui pourrait même être à l’origine de la vague dévastatrice qui a submergé les communes wallonnes. Une commission d’enquête doit faire toute la clarté sur cette question.

Mais ce qui m’a le plus touché, Alain, c’est que même les aides qui ont suivi les inondations se sont elles-mêmes révélées catastrophiques. Il n’y a pas eu la moindre coordination. L’homme de la rue - rue qui grouille aujourd’hui de rats et d’autres vermines - s’est senti abandonné. Et personne ne semble vraiment s’en offusquer, à l’exception d’un bourgmestre désespéré qui n’a pas supporté cette débâcle.

Au lieu de prendre leurs responsabilités, les politiciens ont à nouveau joué les "Pères Fouettard", une habitude qui est en quelque sorte notre sport national. Des critiques ont été formulées sur les économies réalisées dans le passé, ce qui aurait empêché l’armée et la protection civile de remplir correctement leur mission.

De l'absurde

Mais ce que j’ai trouvé le plus absurde est la critique selon laquelle le gouvernement fédéral aurait trop facilement accepté d’accéder à la requête du gouvernement wallon de gérer lui-même la situation. La ministre fédérale de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), s’est vu reprocher son manque d’expérience politique parce qu’elle a accepté de se dessaisir de la gestion de crise.

En fin de compte, Verlinden a été obligée de mettre sur pied une cellule fédérale de soutien pour assister les autorités wallonnes. Peu après, elle a fait savoir que le centre de crise fédéral mettait ses connaissances et ses experts à la disposition de la cellule fédérale. "Travailler ensemble, c’est payant": c’est ainsi qu’une Verlinden, toujours constructive, a décrit cette discrète "refédéralisation" après l’échec de l’approche wallonne.

Pour le ministre-président Di Rupo (PS), les compétences du gouvernement wallon ne peuvent être remises en question. Il a fait cette déclaration en néerlandais - avec son accent tellement typique - dans l’émission d’actualités de la VRT, Terzake. Di Rupo a préféré mettre l’accent sur le fait qu’il avait réussi à convaincre les assureurs de mettre davantage d’argent sur la table. Heureusement, car le Fonds wallon des calamités est une boîte vide.