Chronique "Canal Nord-Sud" | Les "transferts" sous la loupe

Globalement, il y a désormais un flux financier de 7,14 milliards d’euros par an de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles (chiffres 2018). En moyenne, les habitants de Flandre sont contributeurs nets, à raison de 1.087 euros par personne et par an, en faveur des Wallons et des Bruxellois (qui "gagnent" 1.721 et 744 euros par personne et par an, respectivement). Mais attention, c’est une moyenne. Il serait erroné d’affirmer que chaque habitant de la Flandre paie plus de 1.000 euros à chaque habitant du sud du pays.