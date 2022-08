Chronique Canal Nord-Sud | Un examen d’entrée pour les nouveaux ministres

Le nord et le sud du pays portent-ils un regard différent sur l’actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L’Echo et De Tijd. Alain Narinx (L’Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd’hui, nous nous intéressons aux nouvelles ministres du gouvernement De Croo.