Chronique "Canal Nord-Sud" | Y a-t-il un pilote dans l’avion?

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L'Echo et De Tijd. Alain Narinx (L'Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle des chefs de gouvernement.

Cher Wim,

En observant la situation politique, un constat me frappe: c’est la faiblesse des principaux chefs de gouvernement de ce pays. Un Premier ministre ou un ministre-président doit être un patron. Il doit faire tourner la boutique, incarner un programme, une ambition et une vision, avoir un sens du leadership, susciter et transmettre de l’enthousiasme. Or, les De Croo, Di Rupo, Vervoort, Jambon et consorts ont bien du mal à remplir ce cahier des charges.

Au Fédéral, les différents partenaires de la Vivaldi se disputent régulièrement et chaque dossier avance laborieusement. Le dernier exemple en date concerne l’avenir du nucléaire en Belgique. Bien sûr, il est normal que des partis socialistes, libéraux ou écologistes ne partagent pas les mêmes idées. En démocratie, c’est même sain. Néanmoins, il doit venir un moment où le chef de gouvernement doit faire la synthèse, nouer un compromis et tirer tout le monde vers le haut. Alexander De Croo en sera-t-il capable sur cette épineuse question de l’atome? C’est son grand défi en ce mois de décembre. Mais jusqu’à présent, le Premier ministre a semblé plutôt effacé et la méthode de fonctionnement du "Seize" est de plus en plus souvent critiquée, y compris par les partis francophones de la majorité. Wim, que pense-t-on, en Flandre, de la performance d’Alexander De Croo?

En Wallonie, Elio Di Rupo a réussi l’exploit d’unir patrons et syndicats… contre lui. L’UWE (Union wallonne des entreprises) et la FGTB ont descendu en flammes le plan de relance wallon. Celui-ci souffre d’un mal typiquement wallon: le saupoudrage. Cela consiste à prendre un catalogue de mesures et à donner un petit peu à chacun, proportionnellement à la couleur politique évidemment, pour ne fâcher personne. Pour moi, un plan de relance doit au contraire être plus ciblé, et surtout tourné vers l’innovation: il doit enclencher un cercle vertueux qui permette d’avoir un effet économique démultiplicateur. À ce stade, on en est loin. C’est un risque majeur pour la Wallonie: ce n’est pas souvent qu’un gouvernement a des moyens budgétaires importants pour agir.

Dernier avatar en date à Bruxelles: Rudi Vervoort n’arrive même pas à mettre son propre parti d’accord sur le sort à réserver aux chauffeurs de taxis et d’Uber. Son "plan taxi" a traîné sept ans dans les cartons. Il a fallu une décision de Justice pour le pousser à le sortir dare dare. En attendant une solution, 2.000 chauffeurs Uber se retrouvent en difficulté.