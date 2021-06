La bonne gouvernance est le seul remède efficace contre l’extrême droite

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique. Alain Narinx (L’Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Cette semaine, nous nous intéressons à la bonne gouvernance.

En Flandre également, on essaie depuis longtemps de réduire le Vlaams Belang au silence. Ce fut la doctrine de Steve Stevaert. Il comparait le Vlaams Belang à un trou dans la haie. Si vous essayez de le retirer, il s’agrandit. Mais cette stratégie a eu un effet secondaire désagréable: il nous a fait fermer les yeux face à ces problèmes de société qui sont devenus visibles dans toutes nos villes – d’Anvers à Bruxelles, mais tout autant à Liège, Charleroi et Verviers.

Même si vous osiez parler d’intégration, vous risquiez d’être taxé d’appartenir au Vlaams Belang. Tout le monde s’est tu rue de la Loi, ce qui a provoqué un mécontentement croissant au café du coin. Et ce mécontentement est le carburant de l’extrême droite en Flandre et de l’extrême gauche en Wallonie. C’est aussi ce qui explique les manifestations de soutien à Jurgen Conings. C’est choquant, comme tu le dis, Alain. Mais c’est une réalité face à laquelle tu ne peux fermer les yeux, car elle continue à couver sous la surface.

Depuis lors, l’antidote de la N-VA semble être arrivé en bout de course. Dans les sondages, le Vlaams Belang a encore progressé pour devenir le plus grand parti du pays. La N-VA n’a pas réussi à couper l’herbe sous le pied du Vlaams Belang. En tant que parti de la majorité, la N-VA n’a pas pu faire la différence ni tenir la promesse de changement qu’elle avait faite aux électeurs de la droite conservatrice flamande.

La N-VA a réussi à affaiblir le Vlaams Belang, mais on lui reproche également de l’avoir rendu plus fort en courant trop derrière lui. En faisant tomber le gouvernement Michel à cause du Pacte de Marrakech, la N-VA a remis la question de la migration tout en haut de l’agenda politique. Et dans ce cas, l’original l’emporte toujours sur la copie, dit une loi d’airain.