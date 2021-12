Une promenade, quoi!

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C’est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L'Echo et De Tijd. Alain Narinx (L'Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons une nouvelle fois à la mobilité bruxelloise.

Cher Alain,

En Flandre, le "Brussels bashing" est aussi populaire que le vélo, as-tu écrit la semaine dernière. Et tu as en partie raison. Mais je dois dire que les politiciens bruxellois font tout leur possible pour se rendre impopulaires. Car que faut-il penser du projet de Bruxelles de transformer l’une des principales voies d’accès à partir de la Flandre – c’est-à-dire l’A12, qui serpente via le Château de Laeken jusqu’au Pont Van Praet – en un boulevard vert pour cyclistes et piétons?

Je le sais, Alain, il s’agit du énième plan concocté par Elke Van den Brandt (Groen), une ministre flamande du gouvernement bruxellois. Elle fut également à l’origine de l’idée d’un péage urbain à Bruxelles, dont les frais auraient été supportés par la Flandre et la Wallonie. Mais flamand ou francophone, peu importe: à Bruxelles le "Flanders bashing" semble tout aussi populaire que les "moules-frites", pour te paraphraser, Alain.

Avec le projet de fermeture de l’A12 au trafic de navetteurs venant de Flandre, Bruxelles envoie une fois de plus le message "moins je te vois, mieux je me porte" à la Flandre. Cela ressemble à une manœuvre politico-stratégique, comme l’option défendue dans une "note pédagogique" par le Parti socialiste d’ouvrir un corridor entre Bruxelles et la Wallonie.

Cette idée semblait tellement surréaliste que personne ne l’a prise au sérieux, même s’il est rapidement apparu que ce n’était pas une blague. Le PS et d’autres partis francophones songeaient sérieusement à l’ouverture d’un corridor entre la Wallonie et Bruxelles. Si le pays s’effondre, ce corridor pourrait s’avérer utile pour maintenir la "petite Belgique", qui se limiterait à une fédération entre la Wallonie et Bruxelles.

Jusqu’ici, "Bye bye Belgium" n’a pas dépassé le stade de la fiction et nous n’avons plus entendu parler de ce corridor, mais les francophones ont tout de même mis en place en catimini la "Fédération Wallonie-Bruxelles". Sur le plan institutionnel, ce n’est rien d’autre que la communauté française, mais cela démontre que les francophones ont tout fait pour renforcer les liens entre Bruxelles et la Wallonie, en tant "qu’embryon" d’une future "petite Belgique".

La relation entre Bruxelles et la Wallonie s’avère cependant tout aussi problématique que celle qui unit Bruxelles et la Flandre. Et les Bruxellois se sentent toujours lésés, car Bruxelles ne devrait pas avoir à mendier pour un refinancement, mais devrait obtenir ce à quoi elle a droit en tant que moteur économique de la prospérité belge, comme tu l’as longuement expliqué la dernière fois.

Quand tu écris qu’aucun Allemand ne laisserait Berlin dépérir, alors que Bruxelles serait, selon toi, abandonnée, je me demande pourquoi. Est-ce peut-être parce que le monde politique bruxellois refuse de travailler à sa "bonne gouvernance", surtout si cela doit limiter le pouvoir des légendaires 19 baronnies?