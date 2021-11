1 degré et Demir

L'humeur de Bruno Coppens.

Le monde entier en est conscient: si la terre se réchauffe de plus d’un degré et demi, l’humanité basculera dans l’inconnu. Le monde entier? Non! Car un petit village résiste aux assauts des envahisseurs collapsologues aux discours apocalyptiques, c’est la Flandre. À travers les plaines des terres du lion ayant des cathédrales pour uniques montagnes et de noirs clochers comme mâts de cocagne, on parle d’"un degré et Demir", du nom de Zuhal Demir, ministre de l’Environnement du gouvernement flamand. C’est peut-être un détail pour vous mais pour les Flamands, cela veut dire que le point de bascule, appelé "point Demir", est bien moins inquiétant. En effet, entre le "demi" universellement répandu et le "Demir", vous avez 50 nuances degrés. Le Nord du pays connaît un micro-climat différent du reste du monde, voilà tout.

Et si nous, francophones, accordions un prêt à la Flandre afin de l'aider à rester dans les clous des normes européennes imposées?

En ce qui concerne les réductions d'émissions de C02 d’ici 2030, par exemple, il y a 7 % d’écart entre ce qui était demandé par l’Union européenne dans le Green Deal (47%) et ce qui fut décrété selon le point Demir (40%). Une décision très logique, car l’urgence climatique brandie ailleurs n’a pas cours au Nord. Zuhal Demir est ministre de l'Environnement de la Flandre, pas de la planète. Son champ d’action s’arrête donc aux frontières de sa région et les dégâts liés au réchauffement climatique qui ravagent d’autres zones ne peuvent s’abattre sur une Flandre si prospère, si puissante et qui possède depuis toujours "des vagues de dunes pour arrêter les vagues". N’est-ce pas d’ailleurs un troubadour francophone qui a chanté et vanté cet atout majeur?

La Flandre est invincible, insubmersible, plus forte que le Titanic. Pourtant, l’iceberg s’est, depuis, liquéfié et ses eaux dévalant du pôle engloutiront très lentement mais sûrement les remparts de sable des terres du lion. Alors que faire? Difficile de reculer les aiguilles de la grande horloge affichant obstinément "minuit moins une"… Tout ça pour 7%! Et si nous, francophones, accordions un prêt à la Flandre afin de l'aider à rester dans les clous des normes européennes imposées? Jan Jambon voulait nous prêter des millions afin de reconstruire la Wallonie suite aux inondations, une idée très vite reprise par le Fédéral, pourquoi ne pas proposer la même solution? Deux prêts qui se croisent réduiraient les deux ardoises! Et puis, nous aurions tout intérêt à voler au secours des gens du Nord vu le nombre de Wallons et de Bruxellois ayant un appartement avec vue sur la digue ou passant toutes leurs vacances à la Côte. Sinon? Le climat, ne respectant pas le point Demir, transformera la Flandre en plaines fumantes qui trembleront sous juillet, le vent du nord viendra s’écarteler sous un ciel si bas qu’un canal se pendra, les vagues rochers que les marées dépasseront traceront des chemins de pluie pour unique bonsoir…

L’amour est dans le prêt (*), je vous le redis! Pour cela, bien sûr, il me faudra convaincre les quatre ministres du Climat. Quatre élus pour grosso modo 30.000 km2… J’ai calculé qu’en reportant cette proportion au niveau des USA qui s’étendent sur plus de 9.630.400 km2, le nombre de ministres grimperait à plus ou moins 1.280! Ho! … Je sais, pour arriver à un accord infrabelge, le mieux serait d’envoyer nos quatre représentants du dossier climat en navette spatiale, à bord de Space X et ils ne pourraient revenir sur terre tant qu’ils n’auraient pas d’accord sur tout! Un confinement spatial pour bien voir, à travers les hublots, l’état réel de la planète, de quoi permettre surtout au point Demir de réintégrer notre réalité…