2021, avec tambours et trompettes

Pour cette dernière chronique de l’année, je vous propose une expérience de lecture "augmentée". Asseyez-vous confortablement, servez-vous une boisson que vous appréciez et allumez votre lecteur musical préféré. Mettez "Just A Closer Walk With Thee" de Young Tuxedo Brass Band. Par Laurent Hublet.

Prêt? Alors musique maestro! Derrière vous résonne un classique des "funerals with music", les cortèges accompagnant les enterrements à La Nouvelle-Orléans depuis plus d’un siècle. Peut-être cette musique vous rappelle-t-elle un carnaval, à Binche, Malmedy ou ailleurs.

Ca commence par le tambour, vite rejoint par la grosse caisse. Les percussions, c’est la vie qui continue. Les pieds tapent en cadence sur le sol pour faire partir les esprits mauvais. Quelques instants après arrivent les cuivres. Vous avez sans doute reconnu les trompettes, puis les trombones. Les décibels crient la douleur, mais aussi la joie.

Avec "A Closer Walk", on termine l’année en fanfare. Pourquoi vous proposer cette musique comme hymne à la fin de 2020 et au début de 2021? Parce qu’elle souligne et sublime l’ambiguïté du moment que nous vivons.

Vous écoutez une musique de funérailles. Pour nombre d’entre nous, 2020 est effectivement une année douloureuse. Vous avez peut-être perdu des êtres aimés. Vous avez peut-être eu peur de perdre des êtres chers. Peut-être avez-vous craint pour votre propre fin. Ce que nous avons vécu ces derniers mois est sans commune mesure avec l’expérience de la vie en Occident depuis des décennies. La souffrance est aussi économique. Vous avez peut-être perdu votre emploi, ou une part importante de votre revenu. Peut-être avez-vous peur que votre projet professionnel soit brisé par la pandémie et ses conséquences.

Nous allons devoir faire le deuil de 2020; faire le deuil des êtres et des rêves emportés par cette année funeste. Le deuil se vit dans la solitude et le silence. Mais ce que nous dit la fanfare de La Nouvelle-Orléans, c’est que le deuil se vit aussi dans la multitude et le bruit. La trompette et la clarinette nous le crient dans les oreilles. 2021 sera une année de reconstruction. Se reconstruire peut se faire seul. Cela peut se faire aussi en groupe, comme le cortège funéraire de La Nouvelle-Orléans.

Le deuil se vit dans la solitude et le silence. Mais ce que nous dit la fanfare de La Nouvelle-Orléans, c’est que le deuil se vit aussi dans la multitude et le bruit.

Une autre ambiguïté de "A Closer Walk" réside dans la dualité "excès" et "mesure". À certains moments, il y a "trop" d’instruments qui jouent "trop fort". Pourtant, ce n’est pas une cacophonie: tous les instruments battent la même mesure, tous les musiciens jouent le même morceau. À travers le monde, les carnavals constituent l’un de ces exutoires, où l’on transcende collectivement la tristesse de l’hiver dans la mesure et la démesure. En Belgique, ces célébrations n’auront malheureusement pas lieu cet hiver (pour de bonnes raisons). À nous d’inventer les nouveaux carnavals de 2021. À nous de créer des moments d’excès et de mesure, des moments où nous pourrons nous retrouver en nous perdant.

Troisième ambiguïté: le singulier et l’universel. Le morceau "A Closer Walk" a été repris un nombre incalculable de fois, y compris par des artistes célèbres comme Ella Fitzgerald, Louis Amstrong, Elvis Presley ou Eric Clapton. Ce qui me frappe en écoutant leurs 5 versions? C’est le même morceau, et pourtant chaque version n’a rien à voir avec les autres. Chaque artiste a traduit dans son langage artistique propre un morceau de folklore devenu quasiment universel. Puisse 2021 être comme "A Closer Walk": une matrice commune sur laquelle chacun pourra moduler son expression singulière. Et si 2021 était l’année d’une explosion de la création?

