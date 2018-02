À Bruxelles, il faut surmonter la peur pour rattraper le retard digital

Les verts renvoyés dans l’opposition, beaucoup de Bruxellois pensaient que la digitalisation de la capitale avancerait enfin. Ceux qui y croyaient sont déçus: le cdH est le digne successeur d’Ecolo.

Els Ampe

Députée bruxelloise et échevine bruxelloise des Travaux publics et de la Mobilité (Open Vld)

Une application pour commander un taxi via son smartphone, les open data (données ouvertes) de la Stib, la 4G hier, la 5G aujourd’hui… À chaque fois, différents partis bruxellois mettent des bâtons dans les roues de ces projets. Il y a une secrétaire d’État bruxelloise à la Digitalisation, mais cela ne change pas grand-chose. Bianca Debaets (CD&V) ne peut pas avancer beaucoup plus, parce que le cdH, son parti frère, l’entrave.

Les verts renvoyés dans l’opposition, beaucoup de Bruxellois pensaient que la digitalisation avancerait enfin. Ceux qui y croyaient sont déçus: le cdH est le digne successeur d’Ecolo. Pire encore: il n’y a aucune différence. Le cdH fait front avec une administration régionale de l’environnement radicalisée contre le progrès. Oui, ce sont des mots forts. Savez-vous que l’administration de l’environnement est entre-temps remplie d’ex-cabinettards d’anciens ministres Ecolo?

Au lieu d’encourager et d’utiliser le progrès, beaucoup de partis bruxellois courent comme des petits toutous derrière Ecolo, parce que ce parti d’opposition a le vent en poupe dans les sondages. Els Ampe

Il n’y a pas que la digitalisation qui est sabotée depuis l’intérieur. La prolongation du métro est aussi un pas trop loin pour les associations bobo se cachant derrière des campagnes de communication feel good comme "Good Food". Ces campagnes bruxelloises sur le "bien vivre" deviennent petit à petit grotesques. Vivre bien ne sera possible qu’à partir du moment où la pollution de l’air sera prise en main, lorsque des alternatives comme le métro, les voitures électriques sans chauffeur et les systèmes de voitures partagées comme Uber auront vraiment la possibilité de se développer.

Au lieu d’encourager et d’utiliser le progrès, beaucoup de partis bruxellois courent comme des petits toutous derrière Ecolo, parce que ce parti d’opposition a le vent en poupe dans les sondages. Avec toutes les conséquences connues: pas de 5G, pas d’Uber, pas de prolongation du métro. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les partis verts ont, depuis quinze ans déjà, réussi à s’opposer contre vents et marées au métro et leur njet continue à se marquer même dans leur rôle d’opposition. Le métro est entre-temps le parfait exemple de la convergence de l’économie et de l’écologie, une vérité dérangeante dans le monde du petit chaperon vert entouré de vilains méchants loups capitalistes.

Principe de précaution

Je pense parfois que nous sommes retournés au Moyen Âge, où la peur vainc toujours le microbe du progrès. Le principe de précaution est toujours agité, mais qu’en est-il du principe du progrès? L’exemple de l’amiante est toujours soulevé, mais y a-t-il en fait d’autres exemples?

Vue en plein écran Vivre bien ne sera possible qu’à partir du moment où la pollution de l’air sera prise en main, lorsque des alternatives comme le métro, les voitures électriques sans chauffeur et les systèmes de voitures partagées comme Uber auront vraiment la possibilité de se développer. ©Photo News

Quels accidents le principe de précaution a-t-il évité? Jamais les fausses prédictions du passé ne sont remises en cause. Le lait des vaches qui broutaient dans les champs où les premiers trains sont passés a-t-il tourné? Y a-t-il plus de personnes au chômage depuis que l’ordinateur existe? Et qu’en est-il de la pluie acide? Il est temps de penser en termes de solutions plutôt que de problèmes.

Norme de radiations

J’ai dû réclamer pendant sept ans un assouplissement de la législation au sein du parlement bruxellois pour rendre la 4G possible. J’y suis arrivé, mais j’ai dû me contenter d’un léger assouplissement, parce que personne n’osait aller plus loin. La norme de radiation à Bruxelles (6 volts par mètre) est toujours sept fois plus stricte que la plupart des pays européens (41 V/m), mais un assouplissement reste un tabou. C’est à cause de cela qu’une adaptation est nécessaire.

Bruxelles a tous les atouts pour devenir pionnière: de belles perspectives économiques, une scène artistique prospère et une gastronomie excellente. Nous devons maintenant mettre notre ville sur la carte digitale. Els Ampe

Je me demande souvent comment cela se fait que, sur 89 députés, il ne soit pas possible d’en trouver 45 qui veulent la 5G. Peut-être suis-je trop naïve, mais s’il y en a 45, qu’ils se fassent connaître et soutiennent ma proposition. Une autre option est que la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (cdH) tienne sa promesse et prenne l’initiative pour adapter la norme de radiation pour la 5G.