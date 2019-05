A l'ère d'internet, le cordon sanitaire n'a plus lieu d'être

Le cordon sanitaire médiatique, s’il existe encore, ne fonctionne plus . Il ne protège plus le citoyen face au discours populiste. Pire, il l’amplifie et provoque une méfiance chez celui-ci.

400.551. C’est le montant en euros que le Vlaams Belang a dépensé pour "sponsoriser" son contenu sur les réseaux sociaux. Les analystes politiques y ont lu l’explication de leur succès. Les autres partis en ont tiré les conclusions, et seront sûrement encore plus présents sur ces plateformes à l’avenir.

Les médias traditionnels, quant à eux, doivent en déduire un signal, un avertissement vital pour eux. Cette nouvelle source d’information que sont les réseaux sociaux, la préférée de 47% des jeunes (18-35 ans), a ceci de particulier qu’elle présente un contenu brut, sans filtre, que tout le monde peut commenter et partager, sans aucune possibilité de censure.

C’est évidemment pour cette raison que les partis extrêmes, historiquement tenus à l’écart par les médias traditionnels, au nom du sacro-saint cordon sanitaire, ont immédiatement posé leurs valises dans le pays d’internet.

Les "profils" des politiciens et partis extrêmes sont les plus relayés, les plus suivis, les plus commentés, par une minorité bruyante, qualifiée à l’envi de "fachosphère".

Nouveau porte-voix

Les réseaux sociaux sont une nouvelle place publique pour les partis antidémocratiques, un nouveau porte-voix où ils peuvent sans limites déverser, d’une part, leur discours raciste, xénophobe et dangereux, et, d’autre part, leur haine et profond mépris à l’égard des médias qui leur appliquent plus que jamais le cordon sanitaire. . .

Ce cercle vicieux entraîne naturellement l’électorat séduit par ces partis à une méfiance accrue envers les journaux, chaînes télés et radios. Les médias qualifiés de "traditionnels" leur apparaissent comme biaisés, "au service du système" puisque refusant de donner la parole à ceux qui combattent ce dernier.

Ce phénomène de méfiance est généralisé à tous les militants "anti-système". L’exemple le plus récent, amenant, à mon sens, une solution claire à la situation, fut sans doute les manifestations des Gilets Jaunes et leur couverture médiatique.

Les manifestants à la vareuse fluorescente se sont distingués par leur profonde haine envers les journalistes, allant parfois jusqu’à cibler leur agitation contre eux, les accusant de défendre le système qu’ils combattent, critiquant le biais avec lequel leurs événements étaient couverts.

Néanmoins, quelques médias sortaient du lot et recevaient leur sympathie. Parmi eux, le "nouveau média" Brut, fondé en 2016 par des anciens de chez TF1 et Canal +, n’est pourtant pas connu pour une ligne éditoriale anti-système.

Pourquoi alors entrait-il dans les bonnes grâces des Gilets Jaunes? Par la neutralité de son propos. Rémy Buisine, journaliste chez Brut, couvrait en direct chacun des "Actes" des gilets jaunes, de l’intérieur, laissant la parole à chacun d’entre eux, sans la commenter, comme une fenêtre neutre sur leurs agissements et revendications.

C'est cette neutralité que les médias traditionnels doivent revendiquer s'ils veulent combattre la méfiance à leurs égards.





Danger démocratique?

Le 3 mai 2017, nous assistions, pour la première fois dans l’histoire de la cinquième république française, à un débat du second tour avec un candidat d’extrême droite. Jacques Chirac avait refusé, 15 ans plus tôt, de se prêter à l’exercice, en vertu d’une volonté de ne pas banaliser les propos extrêmes.

Il y a deux ans, Emmanuel Macron accepta de débattre avec Marine Le Pen en direct sur TF1. Nous assistions alors à un débat à sens unique, prouvant plus que jamais que le calme et les faits l’emporteront toujours sur l’agitation des peurs et les slogans populistes. Inviter la parole antidémocratique à débattre en direct à la télévision n’est-elle pas la meilleure manière de la discréditer?

Sur internet, les arguments populistes ne peuvent être défaits par des réponses pragmatiques et les paroles nauséabondes ne peuvent être contrariées. Penser que la censure s’appliquera un jour au web relèverait d’une méconnaissance criante du Net et de son fonctionnement.

Même en laissant la question en suspens, force est de constater que la parole anti-système et antidémocratique a, via les réseaux sociaux, un nouvel espace public pour se faire entendre, et avec lui, de nouveaux réceptacles.

Face à cette parole à nouveau débridée, les médias traditionnels doivent se rendre à l’évidence: le cordon sanitaire médiatique, s’il existe encore, ne fonctionne plus.

Il ne protège plus le citoyen face au discours populiste. Pire, il l’amplifie et provoque une méfiance chez celui-ci. S’ils veulent combattre ce phénomène, ils doivent se réinventer, vers plus de neutralité, vers encore plus de débats contradictoires.