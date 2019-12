À propos du mythe de la libération

À toutes les époques, dans toutes les contrées, la vie sociale des humains observe une élite (15%) et des masses (85%) soit, métaphoriquement, une locomotive et des wagons.

Il s'agit d'acter qu'un train se compose toujours d'une locomotive et de wagons. Et que les problématiques existentielles des élites et des masses sont radicalement différentes, voire opposées.

Le mot "libération", surtout dans le domaine de la spiritualité, est polysémique. Il n’a pas tout à fait le même sens dans la tradition biblique hébraïque (libération de tous les esclavages et de toutes les idolâtries) et dans la tradition hindoue (libération de l’illusion, maya, et du cycle des réincarnations, le samsara).

Marc Halévy Physicien, philosophe et prospectiviste

Il a encore moins de sens dans les domaines des idéologies où l’on parle de la libération des peuples ou des masses qui n’en demandent rien, en terme d’une liberté dont ils ne sauraient que faire, mais qui revendiquent seulement leur protection contre la paupérisation et l’insécurisation, ou, symétriquement, "le pain et les jeux" qui forment leur seul horizon.

Une locomotive et des wagons

Une fois pour toutes, à toutes les époques, dans toutes les contrées, la vie sociale des humains observe une élite (15%) et des masses (85%) soit, métaphoriquement, une locomotive et des wagons. Le mythe égalitaire est le plus absurde et délétère qui soit.

Il s’agit de prendre acte, une fois pour toutes, que les masses ont besoin des élites et que les élites ont besoin des masses, mais qu’elles ne se confondent jamais.

Il ne s’agit nullement de mépriser ou d’opprimer les masses. Il ne s’agit nullement de déifier ou de stigmatiser les élites. Il s’agit seulement de prendre acte, une fois pour toutes, que les masses ont besoin des élites et que les élites ont besoin des masses, mais qu’elles ne se confondent jamais.

Il s’agit seulement d’acter qu’un train se compose toujours d’une locomotive et de wagons. Et que les problématiques existentielles des élites et des masses sont radicalement différentes, voire opposées. Il y a d’un côté l’aiguillon du principe de réalité, pour les élites entrepreneuses, et il y a de l’autre côté l’hypnose du principe de plaisir, pour les masses jouisseuses.

Pour le dire autrement, dans quelque société que ce soit, il y a toujours des entrepreneurs et les autres qui se répartissent en quatre catégories: les enthousiastes, les indifférents, les parasites et les saboteurs.

La loi de Pareto

Le suffrage universel, la démocratie égalitariste, les droits universels, etc. ne sont que des fadaises idéalistes et irréalistes.

Une société meurt lorsque ses élites sont découragées et ne souhaitent plus la construire. Alors, elle s’effondre.

Il faudra bien, un jour ou l’autre, que les idéologues et autres gilets jaunes comprennent la loi statistique de Pareto.

Changer de maître, n’est pas abolir l’esclavage.

Commuer le sujet en citoyen, ne change rien.

Commuer l’esclave en salarié, ne change rien.

Commuer la femme au foyer en femme au bureau, ne change rien.