À quand la majorité qualifiée pour avancer sur la fiscalité européenne?

Le choix de l’unanimité repose sur le souhait des États membres de protéger leur souveraineté pas le biais de la possibilité d’un veto national et ce, afin de protéger leurs intérêts nationaux. Selon la Commission, ce processus décisionnel, dans un monde de plus en plus mondialisé et concurrentiel, freine et affaiblit le développement de l’UE.