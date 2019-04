A quand une réforme globale du système fiscal belge ?

Il serait décidemment temps que les politiques fassent enfin de la vraie politique en réformant globalement et en profondeur le système fiscal et parafiscal belge. Certainement à l’heure de discuter de la suppression des voitures de société, soupapes de sécurité du système depuis de nombreuses années.

"Autre chose" que du cash

La question ici est autre, c’est l’inutilité des mesures d’optimisation salariale – et partant de maintien d’une compétitivité des salaires par investissement public (comment appeler autrement les pertes fiscales et de sécurité sociale résultant des centaines de plan " cafétaria " mis en place ces dernières années) comme mesures de sauvegarde d’emploi.

Quel intérêt pour l’état belge et in fine, le citoyen belge, d’accepter voire même d’encourager de telles déperditions de recettes pour que le jour venu, cela ne change rien à la décision de réduction de personnel. Ou de fermeture dans d’autres cas.

Du reste, on ne s’étonnera guère, que BNP claironne même dans sa communication utiliser à grande échelle un système de départ anticipé financé partiellement par l’état … C’est que BNP annonce en effet avoir recours pour les départs à des crédits-temps à temps partiel donc avec une allocation de crédit-temps versée par l’état que BNP complète – en exemption de sécurité sociale – tout en dispensant le travailleur de prester le mi-temps restant pendant son préavis…. En d’autres termes, l’état belge met la main à la poche et finance une partie du plan de départ d’une part via l’allocation de crédit-temps et d’autre part via l’exemption de sécurité sociale dont bénéficie le complément employeur.

Les dérives du "système belge"

Il serait décidemment temps que les politiques fassent enfin de la vraie politique en réformant globalement et en profondeur le système fiscal et parafiscal belge. Certainement à l’heure de discuter de la suppression des voitures de société, soupapes de sécurité du système depuis de nombreuses années.

Et peut-être aussi, en s’intéressant un peu plus aux quelques grandes entreprises que compte encore le pays ? Et plus généralement aux entrepreneurs, forcés actuellement de jongler avec toutes les primes et exceptions possibles (warrants, droits d’auteurs, etc) pour conserver des rémunérations attractives.