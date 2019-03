A quand une véritable éducation financière ?

Investir dans des actions, c’est la garantie de perdre son argent. Tous les banquiers sont des voleurs. La seule chose qui les intéresse, c’est de nous dépouiller. Le genre de propos que l’on peut régulièrement lire sur les réseaux sociaux et qui n’étonneront personne. Car cela n’a aujourd’hui plus rien de surprenant. La crise financière, l’affaire Arco, Lernhout & Hauspie, la bulle technologique,… autant de moments historiques qui ont largement contribué à nourrir la méfiance que nous observons actuellement.

Solution standard

Il est clair qu’il devrait en aller autrement. Non pas que nous devions tous devenir des gourous de la bourse, mais il est essentiel que chacun dispose de bonnes connaissances de base pour pouvoir prendre les bonnes décisions, plutôt que de se résigner à des solutions standards telles que le carnet d’épargne. Une "solution" à laquelle nombre de Belges continuent pourtant de recourir. Rien que dans les grandes banques, on a encore vu affluer en 2018 plus de 8,6 milliards d’euros sur les comptes d’épargne. Et non, la plupart des épargnants ne l’ont pas fait par conviction ou pour les intérêts, mais par facilité.