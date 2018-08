À quand une véritable politique de prévention des incendies?

Les normes de construction belges sont parmi les plus strictes à l‘échelle européenne. Il est, du coup, d’autant plus surprenant qu’elles ne prennent pas suffisamment en compte la lutte contre les incendies et autres dégâts détectables (fuites d’eau, de monoxyde de carbone,...).

Par Peter Henderickx

Président de l'association belge des centrales d'alarme

Une alarme stridente qui retentit au milieu de la nuit et prévient les habitants d’une maison d’un début d’incendie, leur permettant de se mettre en sécurité, voire de contenir le feu et de faciliter l’intervention des pompiers.

Une alarme stridente qui retentit au milieu de la nuit et ne réveille personne dans une maison vide, un incendie qui a le temps de se propager et n’est signalé aux pompiers que lorsqu’il est (beaucoup) trop tard. Voilà les meilleurs et pires scénarios envisageables lorsque l’on parle de détecteurs de fumée… en 1995.

Les possibilités offertes par les nouveaux produits existant sur le marché — typiquement les détecteurs connectés et liés à une centrale d’alarme — sont en effet bien plus vastes et permettent de réduire drastiquement les risques, non seulement pour les personnes, mais également pour leurs animaux domestiques et leurs biens.

Trop peu, trop tard

Les trois régions belges ont toutes enfin rendu l’installation de détecteurs de fumée obligatoire dans une grande partie logements habités (selon des conditions très différentes): c’est une bonne chose, mais c’est trop peu, trop tard.

Comment peut-on encore concevoir la construction d’un bâtiment neuf sans inclure, dès le départ, une installation de prévention incendie réellement digne de ce nom? Surtout, une telle installation ne peut se limiter uniquement à des détecteurs de fumée, mais impose la connexion à une centrale d’alarme si l’on souhaite véritablement diminuer le risque d’incendie et de dommages matériels et humains.

Une centrale d’alarme permet en effet non seulement de prévenir très rapidement les services de secours ou les pompiers en cas d’alerte, mais aussi d’assurer un suivi constant, même à distance, du fonctionnement effectif des détecteurs.

Aujourd'hui, 4 Belges sur 10 n'entretiennent pas et ne testent jamais le fonctionnement de leurs détecteurs incendie.

Aujourd’hui, 4 Belges sur 10 n’entretiennent pas et ne testent jamais le fonctionnement de leurs détecteurs incendie. D’autre part, en 2015 les pompiers ont effectué près de 21.000 sorties pour des cas ne nécessitant aucune intervention, par exemple à cause d’une fausse alerte. Ceci représente un coût majeur pour la collectivité et une perte d’efficacité dramatique pour ces services pourtant primordiaux.

En 2017, les centrales d’alarme actives en Belgique ont filtré plus de 97% des 175.058 alertes incendies traitées, évitant des milliers de déplacements inutiles des services de secours. Un centre d’alarme offre surtout la garantie d’une réaction aux alertes. Une simple application smartphone peut offrir une fausse impression de sécurité, car quid lorsqu’il est éteint ou qu’il ne se trouve pas à portée de votre main. Là où les opérateurs travaillant dans les centrales sont vigilants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Deux fois plus de morts qu’aux Pays-Bas…

10.000 Incendies Nombre d'incendies par an en Belgique

En imposant l’installation de détecteurs de fumée intelligents et connectés à une centrale dans les logements ou les immeubles de bureaux, les autorités régionales pourraient, tout à la fois, améliorer la prévention, limiter le nombre de victimes d’incendies (78 morts en 2016, deux fois plus qu’au Pays-Bas!) et le volume des dégâts matériels (10.000 incendies par an en Belgique).

D’autant que ce type d’équipement permet aussi de réduire les primes auprès de l’immense majorité des compagnies d’assurance actives en Belgique.