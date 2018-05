"À vos marques, prêts, transigez!"

L’arrêt d’inconstitutionnalité de la transaction pénale élargie

L’arrêt du 2 juin 2016 a mené à un imbroglio judiciaire de près de deux ans, une partie des cours et tribunaux refusant de procéder à l’homologation de transactions pénales élargies – l’autre l’acceptant moyennant application des enseignements de la Cour. De son côté, le collège des procureurs généraux avait temporairement imposé aux différents parquets de suspendre la conclusion de telles transactions . Le fameux Kazakhgate et la commission d’enquête parlementaire du même nom n’étant pas étrangers au temps pris par le gouvernement pour proposer une loi réparatrice, cette dernière fut finalement adoptée le 8 mars et publiée au Moniteur le 2 mai 2018.

Le nouveau régime d’homologation de la transaction pénale élargie

Aux termes de la modification législative entrée en vigueur le 12 mai 2018, le juge compétent pour l’homologation de l’accord doit désormais se livrer à un contrôle de proportionnalité de la transaction pénale élargie au regard de la gravité des faits et la personnalité du suspect, et vérifier que le suspect a donné son consentement libre et éclairé à la transaction. Le texte exige également que le procureur du Roi motive sa proposition de transaction. Sur le plan des conditions formelles, rien ne change: le juge vérifie que les faits reprochés à l’auteur présumé sont susceptibles de faire l’objet d’une transaction et que les victimes et l’administration fiscale ou sociale éventuellement concernées ont été indemnisées. Enfin, la procédure d’homologation de la transaction intervient désormais avant, et non plus après, le paiement de la somme d’argent proposée.