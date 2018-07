Après le "cash for car", le budget mobilité?

À côté du système "cash for car", le gouvernement offre une deuxième voie aux entreprises, à savoir un budget mobilité.

Nicolas Thémelin

Avocat Claeys & Engels

Le gouvernement fédéral a introduit, par une loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, la possibilité, pour les travailleurs bénéficiant d’une voiture de société, d’y renoncer et de recevoir, en échange, un montant en espèces. L’allocation de mobilité, autrement appelée "cash for car", est traitée fiscalement et sur le plan des cotisations de sécurité sociale de manière similaire à l’avantage de toute nature "voiture de société".

Il s’agit d’un système "tout ou rien", dans le sens où la voiture de société mise à disposition est soit restituée par le travailleur (avec tous les avantages associés, comme, par exemple, la carte carburant), en échange d’une certaine somme d’argent qu’il dépensera comme bon lui semble, soit conservée et la situation reste alors inchangée pour le travailleur.

Les partenaires sociaux avaient critiqué ce système et élaboré une proposition alternative de projet de loi instaurant un budget mobilité qui devait se substituer au système "cash for car". Le gouvernement a cependant maintenu son idée et le système "cash for car" est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Ceci étant, le gouvernement juge désormais opportun d’offrir une deuxième voie aux entreprises, à côté du système "cash for car", à savoir un budget mobilité, rejoignant ainsi (pour partie) l’initiative des partenaires sociaux.

Ce budget mobilité serait basé sur trois piliers, le travailleur choisissant librement l’utilisation de tout ou partie de son budget au sein de chaque pilier: Pilier n°1: le travailleur choisit une voiture de société respectueuse de l’environnement (par exemple, une voiture électrique), suivant des critères déterminés. L’avantage de toute nature subirait le traitement fiscal et de sécurité sociale ordinaire d’une voiture de société; Pilier n°2: le travailleur choisit parmi un certain nombre de modes de transport alternatifs et durables, dont le transport en commun, le vélo, la voiture partagée, etc. Le déménagement vers une résidence plus proche du lieu de travail serait même assimilé à un mode de déplacement durable! L’avantage correspondant serait entièrement exonéré dans le chef du travailleur et entièrement déductible dans le chef de l’employeur; Pilier n°3: le travailleur choisit de se voir attribuer le (solde du) budget en espèces, montant qui serait soumis à une cotisation sociale spéciale de 38,07% mais exonéré d’impôt.

Contrairement au système "cash for car", le travailleur pourrait donc opter, via son budget mobilité, pour une voiture de société "écologique" et/ou pour des possibilités de transport complémentaires. Les conditions et modalités de mise en place du budget mobilité seraient similaires à celles du système "cash for car". Toutefois, une différence fondamentale serait que le budget mobilité serait ouvert à la fois aux travailleurs bénéficiant d’une voiture de société et à ceux qui n’en bénéficient pas effectivement mais qui font partie d’une catégorie de fonction pour laquelle une voiture de société est prévue selon la politique de l’employeur relative aux voitures de société.

Une approche plus complète

Il est finalement important de relever que, à l’instar du système "cash for car", le budget mobilité ne pourrait pas être instauré en remplacement ou en conversion de rémunérations ou autres avantages, à l’exception, bien entendu, de la voiture de société elle-même. Une seconde exception serait également prévue pour les travailleurs qui ont déjà refusé une proposition de l’employeur de mettre à disposition une voiture de société et qui ont reçu, en compensation, d’autres avantages.

Si certaines modalités pratiques suscitent des interrogations, il n’en demeure pas moins que le budget mobilité aurait une approche de la mobilité beaucoup plus complète et plus large que le système "cash for car", qui n’est qu’un système "tout ou rien" par lequel le travailleur perçoit un certain montant en espèces bénéficiant d’un traitement (para)fiscal intéressant.