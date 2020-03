Après le krach pétrolier, d'autres secousses sont encore à prévoir

En l’absence d’un accord rapide pour enrayer la guerre des prix, le baril de Brent pourrait tomber sous la barre symbolique des 30 USD le baril. Cela aura de nombreuses conséquences pour les entreprises et les États producteurs.

Rétroactes. Les accords de 2018 entre l’Opep et la Russie sur la baisse de production d’environ 1,5 million de barils par jour avaient permis de stabiliser le prix du Brent à une moyenne d’environ 60 USD au cours de 2019.

Anas Abdoun Analyste risque géopolitique chez Stratas Advisors

Le ralentissement de l’économie mondiale et surtout l’apparition du coronavirus ont toutefois exercé une pression à la baisse sur le prix du brut qui s’est traduite par une chute des prix autour de 45 USD le baril.

Dans ce contexte, l’Opep, avec l’Arabie saoudite en tête, a estimé qu’il était impératif de réduire à nouveau le quota de production de 1,5 million de barils par jour de façon à enrayer cette baisse des cours. Mais la Russie refusant de réduire sa production, Ryad a répliqué de manière offensive en déclenchant une guerre des prix.

De fait, selon Bloomberg, l’Arabie saoudite a procédé à la plus forte baisse de ses prix depuis 20 ans. Les prix des deux principaux contrats d’approvisionnement en pétrole ont ainsi baissé de 20%, le prix du WTI s’établissant autour de 32 dollars le baril; celui du Brent à 36 dollars le baril.

Trois objectifs recherchés

Ce faisant, l’Arabie saoudite a clairement opté pour une stratégie de conquête des marchés. Une stratégie risquée comme toute guerre des prix et qui poursuit trois objectifs majeurs.

Le premier, économique et à court terme, vise a forcer la Russie à retourner à la table des négociations. Cette stratégie peut fonctionner, le rouble a d’ailleurs perdu 7% face au dollar dès le lendemain de l’annonce de la décision saoudienne.

Le deuxième objectif est aussi économique, mais à plus long terme. Après les nombreuses faillites de compagnies américaines opérant dans le gaz de schiste en 2019, les Saoudiens poursuivent leur guerre contre le pétrole non conventionnel américain.

Le WTI - l’indice de référence américain - avoisinant aujourd’hui les 30 USD, empêche toute production rentable de gaz de schiste.

Même si un accord est trouvé entre l’Opep et la Russie, cette volatilité des prix découragera fortement les investisseurs à investir dans le pétrole non conventionnel.

Enfin, le timing laisse à penser que la décision saoudienne ne répond pas simplement à des impératifs économiques, mais poursuit également des desseins politiques. En effet, l’arrestation cette semaine de plusieurs princes de la famille royale, dont l’ancien prince héritier Ben Nayef par l’actuel prince héritier Mohammed Ben Salman démontre que nous sommes dans un temps de consolidation du pouvoir de l’homme fort d’Arabie saoudite.

Le fait de mettre le pays au centre de l’intention internationale et potentiellement forcer Poutine à revenir à la table des négociations renforcera sans aucun doute son crédit politique.

Des conséquences économiques et politiques en cascade

La guerre des prix semble partie pour durer. Les compagnies russes ont des coûts de production très compétitifs qui leur permettront de continuer à être rentable, d’autant plus que le rouble s’effondre.

Quant à Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures, elle exploite le brut le moins cher du monde. Si les compagnies pétrolières des deux pays continuent donc de gagner de l’argent, cette guerre des prix aura en revanche un impact négatif sur les finances publiques des deux pays.

La Russie a besoin d’un baril autour de 42 USD pour atteindre l’équilibre budgétaire là où l’Arabie saoudite était déjà déficitaire avant cet épisode de guerre des prix. Toutefois, Ryad peut emprunter plus facilement sur les marchés internationaux que Moscou qui est toujours sous le coup de sanctions américaine et européenne. Enfin, les réserves des changes de la Russie, estimées à 560 milliards USD, et celles de l’Arabie saoudite, qui sont elles évaluées à 500 milliards, permettent aux deux concurrents de tenir encore longtemps ce bras de fer.

En l’absence d’un accord rapide qui débloquerait la situation, le baril de Brent pourrait tomber sous la barre symbolique des 30 USD le baril. Cela aura de nombreuses conséquences pour les entreprises et les États producteurs.

Les grandes compagnies pétrolières, comme BP ou Total, ont déjà enregistré une chute importante de la valeur de leurs actions. Néanmoins, ce sont les petits et moyens producteurs américains, fortement endettés, qui sont, à terme, menacés de faillites si le prix du baril ne remonte pas très vite.

États producteurs fragilisés

Concernant les États producteurs, le Canada produit son pétrole à partir de l’exploitation des sables bitumineux et affiche le taux de retour énergétique le plus faible du monde. Sa production n’est donc pas rentable à ce niveau de prix. Cela risque d’enfoncer un peu plus la province de l’Alberta dans une crise économique.

C’est néanmoins auprès des pays producteurs pauvres qu’une baisse continue des prix aura en plus des conséquences économiques, mais aussi politiques et dans certains cas géopolitiques. L’Algérie, l’Irak et l’Iran ont en effet tous indexé leur budget 2020 sur un baril à 60 USD. Or le recul des cours à 45 USD du fait du ralentissement de l’économie et de l’épidémie de coronavirus leur posait déjà un certain nombre de problèmes budgétaires...

De son côté, l’Algérie traverse une crise politique depuis un an, ce à quoi risque désormais de s’ajouter une crise économique tant l’économie algérienne est totalement dépendante de ses exportations d’hydrocarbures.

En Irak, en 2019, la contestation politique sur fond de crise sociale a fait plus d’une centaine de morts, et de nouvelles coupes budgétaires seront synonymes de nouvelle crispation politique certaine.

Enfin, l’Iran, qui a vu sa production baisser de 2,5 millions barils par jour en 2015 a environ 200.000 barils par jour à cause de l’extraterritorialité des sanctions américaines ne pourrait supporter une baisse supplémentaire des prix du pétrole à moyen et long terme.

L’Iran est, sans aucun doute, le pays le plus à risque. Téhéran, qui est au bord de l’asphyxie économique, a déjà effectué des coupes budgétaires importantes avec l’objectif de tenir jusqu’en novembre, dans l’espoir de voir les démocrates américains remporter la présidentielle, et tenter ainsi de renégocier un accord. Néanmoins, le coronavirus qui frappe durement le pays, en plus de la baisse des prix pétroliers, risque de porter un coup fatal à la fragile stabilité politique du régime iranien.