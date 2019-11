Astrid et Laurent face au droit social

La dotation

L’année de la prestation de serment du nouveau roi Philippe, une loi du 27 novembre 2013 a déterminé les principes relatifs aux donations et indemnités allouées aux membres de la famille royale. Cette loi alloue une dotation annuelle à SAR la princesse Astrid (320.000 €) et à SAR le prince Laurent (307.000€).

Une dotation est constituée d’une "part traitement" soumise à l’impôt (sur base du traitement de départ d’un conseiller d’État), et d’une part destinée aux dépenses de fonctionnement et de personnel.

Le droit de la sécurité sociale

Contrairement aux parlementaires qui bénéficient d’une couverture sociale particulière en matière de soins de santé, d’allocations familiales, de pensions et d’assurances privées, outre une indemnité "de sortie", plus intéressante que celle d’un citoyen belge sans statut, le dotataire ne peut prétendre à rien.

Celui du prince Laurent est plus difficile: son épouse n’ayant pas d’activité professionnelle, aucun droit ne lui est ouvert. En outre (voir ci-dessous, droit du travail), il lui est interdit de travailler. Pas de droit aux soins de santé pour lui-même et toute sa famille, pas d’allocations familiales, pas de droit à la pension. La princesse Claire ne pourra pas non plus, en cas de décès de son époux, revendiquer une pension de conjointe survivante.