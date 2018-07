Au-delà du montant, l'impact commercial de la sanction de Google

L'amende infligée il y a deux semaines à Google par l'Europe a marqué par son montant record de 4,34 miliards. Mais la plus grande menace pour le géant américain, ce sont les changements imposés par la Commission sur ses produits.

Adrien Aulas et Ronan Hardouin Respectivement juriste et avocat associé Ulys

Cette sanction s’inscrit dans la droite lignée de l’escalade des amendes prononcées depuis plusieurs années en matière de concurrence au niveau européen. Sous l’égide notamment de la commissaire Margrethe Vestager, plusieurs grandes entreprises multinationales en ont déjà fait les frais: Apple, en 2016, (13 milliards d’euros – remboursement d’aides d’État à l’Irlande) et Google (déjà) en 2017, pour le service Google Shopping (2,42 milliards d’euros).

Qu’est-il reproché à Google?

La Commission le rappelle systématiquement: c’est non la position dominante elle-même, mais bien son abus qui est sanctionné. En l’occurrence, les investigations menées ont mis au jour différentes méthodes commerciales de Google destinées à favoriser plusieurs de ses services et applications (dont notamment son moteur de recherche Google Search) en tirant parti de l’hégémonie de son système d’exploitation Android.

• une politique de "vente liée" , Google imposant aux fabricants d’appareils Android, désireux d’installer sur ces appareils sa boutique d’applications Play Store, de pré-installer également Google Search et le navigateur Google Chrome;

• une politique d’exclusivité au moyen de "paiements illégaux" , Google accordant des incitations financières à certains de ces fabricants et à des opérateurs mobiles en l’échange de la pré-installation de Search à l’exclusion de toute application de moteur de recherche concurrente;

Ces méthodes ont été considérées par la Commission comme autant d’obstacles posés au développement de services et applications concurrents sur les appareils Android, en capitalisant notamment, dans le premier cas, sur un "effet de pré-installation", l’utilisateur n’ayant pas d’incitation à faire la démarche de télécharger une application concurrente.

Google s’est défendue publiquement en affirmant qu’Android est au contraire génératrice, au total, d’un choix plus large pour les utilisateurs, et a immédiatement annoncé faire appel de la décision. Le choix de confirmer ou non la sanction reviendra alors à la Cour de Justice de l’UE, conformément à l’article 263 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union.