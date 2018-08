Audition préalable

De plus en plus souvent, et cette tribune s’en est faite fréquemment l’écho, des législations bien distinctes répondant à des logiques différentes et à des besoins particuliers se recoupent et entrent en conflit. Des situations qui, a priori, étaient sans lien entre elles sont mises en relation et des exigences particulières prévues dans une hypothèse déterminée sont invoquées dans une autre situation. L’arbitrage entre ces exigences s’avère parfois délicat et la Cour constitutionnelle joue alors un rôle précieux pour apprécier s’il y a ou non discrimination.