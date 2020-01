Aux origines des incendies de forêts en Australie

Chef d'entreprises et chargé de cours à l'école centrale des Arts et Métiers (ECAM)

Il y a un principe de base en prévention incendie. Pour avoir un départ de feu, il faut trois conditions réunies. D’une part, un combustible (broussailles, arbustes, arbres, etc.); d’autre part, un comburant tel que de l’air atmosphérique contenant de l’oxygène et, enfin, une source d’inflammation avec l’énergie suffisante pour enflammer le combustible et son comburant.