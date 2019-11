Avec Alain van den Abeele dans les coulisses de la RTBf

Pour les plus anciens, Alain van den Abeele (aujourd’hui 72 ans) était une voix familière à la radio dans les années septante et quatre-vingt, lorsqu’il animait les directs sur le Tour de France et les circuits de Formule 1. Il publie aujourd’hui ses mémoires qui brossent un demi-siècle dans les coulisses de la RTBf.