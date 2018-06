Qui dit bagarre, dit risque de blessures et qui dit blessures, dit lésion et peut-être aussi accident du travail. Est-ce à dire que tout accident survenu sur le lieu du travail doit être considéré comme un accident du travail? La réponse à cette question est nuancée et fait l’objet d’une jurisprudence qui démontre le rôle des tribunaux.

Un différend d’ordre privé

Deux collègues de travail étaient "en dispute" et ce qui devait arriver, arriva. Ils se retrouvèrent durant leur pause dans le fumoir de l’entreprise. La future victime était assise sur un banc et son collègue s’assit délibérément à côté de lui. Le premier changea de place mais l’autre lui adressa des insultes. Il décida de quitter les lieux et se releva, son pied accrocha le banc et il tomba sans avoir été touché par son collègue.