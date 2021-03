Bertrand Tavernier, une façon singulière de filmer l'histoire...

Le réalisateur Bertrand Tavernier est décédé jeudi à l’âge de 79 ans. Il était l’auteur de films comme "Coup de Torchon" et "L.627".

On ne souligne jamais assez la part essentielle que peut prendre le cinéma dans la construction de l’imaginaire, des valeurs, de la sensibilité et du rapport au monde. J’ai découvert Tavernier à l’âge de 20 ans et tout m’a plu chez lui autant les qualités généreuses que les défauts touchants de ses films. Je parlais encore de lui récemment avec mon ami Stefan qui souhaitait réaliser un film sur Christine Pascal, admirable actrice et scénariste que Tavernier avait révélé et qui est brutalement partie à l’âge de 42 ans. «Tavtav» m’avait noté son numéro de téléphone dans un livre d’entretiens que je voulais lui faire dédicacer lorsque j’avais assisté à l’une de ses conférences sur le rapport entre musique et cinéma à Bruxelles en 2014. J’avais ce numéro et je n’ai jamais appelé.

"Tavernier a toujours refusé de se croire plus malin que le passé en refusant d'épouser la ligne parfois arrogante de la « nouvelle vague »"

Tavernier a toujours refusé de se croire plus malin que le passé en refusant d'épouser la ligne parfois arrogante de la « nouvelle vague ». Jamais il n'a voulu se ranger à un camp figé dans les revues de cinéma des années 70 (Positif à « droite », les cahiers du cinéma « à gauche »).

Passeur critique de l'histoire du cinéma français

Quand il a réalisé ses premiers films, il est allé rechercher les scénaristes Bost et Aurenche que Truffaut rangeait dans l'ancien temps du cinéma français. Aucun esprit de table rase chez cet homme qui a été un grand passeur critique de l'histoire du cinéma français.

Il a défendu Sautet que certains enfermaient dans la case ridicule du « cinéma bourgeois de droite » alors qu'il était artisan du portrait physique en mouvement et que ses films construits comme des pièces musicales interrogeaient inlassablement les failles d'humains dépassés leurs propres masques.

« Il est des vies qui ne nous ressemblent pas mais qui nous causent une grande tristesse à cause de leur simplicité »

Je retiens des scènes sublimes : le visage troublé de douceur de Christine Pascal dans « Que la fête commence », l'épopée cycliste en mode « western » de Jacques Gamblin qui rejoint son épouse lors d'une nuit à travers la France, passant de Vichy en zone occupée dans « Laisser passer », la solitude de Dick Bogarde au bar avec Jane Birkin dans « Daddy Nostalgie », Philippe Noiret qui tient tête à sa hiérarchie militaire dans « La vie et rien d'autre » alors en pleine comptabilité des morts de la Grande Guerre.

« Il est des vies qui ne nous ressemblent pas mais qui nous causent une grande tristesse à cause de leur simplicité » dit Jane dans « Daddy Nostalgie »... Une solitude traverse à chaque fois tous ces personnages qu'il soit princesse (« La princesse de Montpensier ») ou issu d'une jeunesse désoeuvrée (« L'appât »), qu'il soit instituteur (« ça commence aujourd'hui ») affrontant la bureaucratie absurde de l'école ou encore saxophoniste. En contrepoint des solitudes, la révolte populaire devient également héroïne de la fin de ses films. La révolte de la Commune ouvrière à la fin du « Juge et l'assassin » à la fin du XIXe siècle fait écho à la révolte paysanne à la fin du XVIIIe siècle dans « Que la fête commence ».

Prisme des anonymes

Tavernier ne peut pas construire un film en dehors d'un événement du présent (« L627 », « Holy Lola ») ou du passé (« La passion Béatrice ») qui le bouscule. Quand il traite des épisodes de l'histoire, il le fait toujours sous le prisme d'anonymes ou, en tout cas, de figures peu connues.

«Plutôt que d’écrire des films surplombant et véhiculant des messages à slogans, Tavernier laisse sa mise en scène épouser l’exploration fragmentée de ses personnages parfois dépassés par la grande histoire...»

Ainsi, c'est sous le visage de la princesse de Montpensier qu'il aborde les guerres de religion du XVIIe siècle. C'est à travers la fragilité émouvante de Philippe d'Orléans et non de Louis XVI qu'il saisit un monde en train de s'effondrer, celui de l'Ancien régime, sans le juger mais en portant un regard bienveillant auquel fait écho la mélancolie de Christine Pascal.

De la même manière, la 2e guerre mondiale n'est pas filmée sous l'angle de Churchill ou de De Gaulle mais est vécue par un scénariste et un assistant réalisateur dans le milieu du cinéma sous Vichy qui ne font que se croiser dans leurs histoires parallèles (Aurenche et Devaivre). Plutôt que d'écrire des films surplombant et véhiculant des « messages à slogans », Tavernier laisse sa mise en scène épouser l'exploration fragmentée de ses personnages parfois dépassés par la « grande histoire »...

A chaque fois, on se laisse prendre par la mise en intrigue de l'intime, les actes du quotidien traversés, piqués, effleurés par cette « Histoire » qui se joue presqu'à l'insu des personnages. On ne sent jamais la position d'une caméra « d'en haut » qui instrumentalise l'histoire ou momifie le « devoir de mémoire ».

Des tas de cailloux et le courage pour les soulever

Les personnages recomposent des morceaux d'eux-mêmes comme Irène et Alice qui cherchent le même homme sans le savoir, mort à la guerre, dans « la vie et rien d'autre ». Dans « Capitaine Conan », la caméra filme de près les chevaux à même le terrain puis ouvre le plan large comme pour mieux tenter une tentative de passage du local au global, de l'intime à l'événement « historique ». Quelle beauté que ce plan de fin de « La vie et rien d'autre » qui crée une transition invisible entre le champ de croix des soldats morts pour la France et les vignes de Noiret retiré du monde entre le crottin et le caramel...

"On dira à nos enfants que c'était dur, mais qu'ils étaient des seigneurs, nos pères! Et qu'on a hérité ça d'eux: des tas de cailloux et le courage pour les soulever qui va avec!"

« Il y a des choses qu'on ne rasera jamais ici! C'est dans la chair! ça parle! C'est dans la terre! Des tas de petits cailloux mis un par un! C'est la main de nos parents, leur patience accumulée à résister aux pluies, à l'horizon, en faisant des petits tas devant la nuit pour que la lumière de la lune s'y accroche! Pour s'inventer des montagnes et jouer à la luge! Et croire qu'on atteint les étoiles! On dira à nos enfants que c'était dur, mais qu'ils étaient des seigneurs, nos pères! Et qu'on a hérité ça d'eux: des tas de cailloux et le courage pour les soulever qui va avec! » (extrait de « ça commence aujourd'hui »).