COP26: beaucoup d’hypocrisie et quelques espoirs

Six ans après Paris (COP21), la COP26 de Glasgow a le mérite d’exister, surtout après l’intermède covid. Elle suscite à la fois déceptions et espoirs.

Cette COP26 est néanmoins le bal des hypocrites. D'une part, parce que pratiquement aucun pays n’a respecté les engagements pris à Paris en 2015, et d’autre part, parce qu’ils prennent bien soin d’ignorer, surtout les plus riches d’entre eux, le facteur "Kuznets".

Lire aussi Ce qu'il faut retenir à ce stade de la COP26

Simon Kuznets est un économiste américain d'origine biélorusse. Il est notamment connu pour ses courbes statistiques montrant que, dans certains domaines, l’enrichissement d’un pays n’entraîne pas immédiatement une amélioration, mais au contraire une dégradation initiale de la situation dans le domaine concerné, ce qui est souvent contre-intuitif.

D’autres, tel l'économiste Max Roser, ont mis en évidence la corrélation entre l’enrichissement national et, notamment, l’espérance de vie, la santé, l’éducation, la réduction de la grande pauvreté et même les libertés individuelles et collectives.

Il est inutile, illusoire et presque immoral de demander des efforts aux pays pauvres, dont la seule priorité est de s’enrichir.

Kuznets s’est, lui, rendu célèbre en montrant que dans au moins deux autres domaines, à savoir la réduction des inégalités et l’amélioration des conditions environnementales, la situation commençait par se dégrader suite à l’enrichissement d'un pays avant de s’améliorer et suivre, ensuite, une corrélation positive, après le franchissement d’un certain seuil de richesse.

Si nous appliquons ce principe aux conditions environnementales, et plus particulièrement aux émissions de CO2, la conclusion est simple : il est inutile, illusoire et presque immoral de demander des efforts aux pays pauvres, dont la seule priorité est de s’enrichir afin d'améliorer leurs indicateurs en matière de santé, d'éducation, d'espérance de vie...

Qu’à cela ne tienne, les pays riches aideront les pays pauvres. C’était prévu depuis la COP15 (2009), réaffirmé à Paris (2015) et cette année au G20, à hauteur d’une centaine de milliards de dollars par an. Mais les arguties récentes sur quand, comment, à qui et sous quelles conditions ont bien montré que le compte n’y était pas et n’y serait pas de sitôt.

Des raisons d'espérer

Il y a pourtant quelques raisons d’espérer. Tout d’abord parce que l’existence même des COP, qui résultent d’une convention-cadre de l’ONU de 1992, montre une prise de conscience mondiale du problème.

Il restera toujours difficile de parler « d’urgence » pour un phénomène qui s’étale sur des décennies, contrairement à une crise comme celle du Covid.

Même si beaucoup d’engagements manquent pour l’instant de crédibilité, la question du réchauffement climatique a acquis ses lettres de noblesse et l’opinion, la presse ainsi que les ONG entretiennent la pression, même s’il restera toujours difficile de parler « d’urgence » pour un phénomène qui s’étale sur des décennies, contrairement à une crise comme celle du covid.

Ensuite, parce que quatre des plus gros émetteurs de CO2 de la planète (ETats-Unis, Chine, UE, Inde) apparaissent décidés à faire des efforts, même s’il y a quelques doutes sur leur sérieux et leur calendrier.

À cet égard, les engagements de la Chine et de l’Inde peuvent sembler lointains (2060 et 2070) mais paraissent beaucoup plus crédibles que ceux des Occidentaux, qui tergiversent ou procrastinent sur le nucléaire alors qu'il s'agit de leur meilleure option sur le court terme, en attendant que des solutions de stockage massif émergent et rentabilisent enfin les investissements sur le solaire et l’éolien; investissements massifs, mais pour l’instant peu efficaces compte tenu de l’intermittence.

Il faudra donc encore d’autres COP. Le calendrier le plus réaliste montre d'ailleurs que l’objectif de limiter la hausse des températures à +1,5° est pratiquement hors d’atteinte. Cela n’est pas nécessairement dramatique si nous commençons à investir non seulement dans la lutte contre les émissions mais aussi dans l’adaptation à un réchauffement dont une partie sera inévitable.

Stéphanie Heng

Politologue et experte en communication

et Alban de la Soudière

Polytechnicien et fonctionnaire international