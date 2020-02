Ce licenciement n'était-il pas raisonnable?

Manque de conscience professionnelle

L’installation et l’entretien de systèmes de chauffage et de climatisation dans de grands immeubles requièrent des compétences très spécialisées dans le chef des ouvriers chargés de ces travaux.

C’est ainsi qu’un employeur fut contraint d’adresser à l’un de ses ouvriers un avertissement suite à un incident ayant mis sa sécurité et celle de collègues en danger. Ultérieurement, il fut affecté à la maintenance de plusieurs chaudières dans un immeuble et, lors du contrôle du travail effectué a posteriori, plusieurs manquements furent constatés. Le même travailleur était notamment en cause et des reproches lui furent adressés qui ont débouché sur son licenciement moyennant indemnité.